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Emekliye aile yardımı verilecek mi? 2020 Emekliye aile yardımı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler!

Emekliye aile yardımı verilecek mi? Emekliye aile yardımı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler! haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Emekliye aile yardımı verilecek mi?’a dair gelişmeleri 13 Eylül 2020 Pazar tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

13 Eylül 2020 Pazar 17:50
Emekliye aile yardımı verilecek mi? 2020 Emekliye aile yardımı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler!
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Memurlara yapılan zamlar sonrasında emeklilere de müjdeli haberler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Memurların aileleri için yapılan yardımlar artık emekliler için de verilecek haberleri sonrasında emekli vatandaşlar ne kadar ücret alacaklarını araştırmaya başladı. Buna göre eş ve çocuk yardımından faydalanabilecek emeklilere 2 çocukları için toplam 428 TL ek gelir sağlanacak.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Emekliler Deneği tarafından yapılan açıklamalar sonrasında memurların çocuklarına ve çalışmayan eşleri için yapılan yardımların emekliler için de verilmesi gerektiği gündemde yerini almıştı. Son açıklamalara göre ise emekliler de artık eş ve çocuk yardımlarından faydalanabilecek. 2 çocuğu olan emeklilere 405 TL ek yardım yapılacağı belirtildi.

Gündemden düşmeyen konu hem Türkiye Emekliler Deneği(TÜED) hem de memur konfederasyonunun talepleri arasında yerin aldı.


Teklif kabul gördüğü takdirde, aile yardımı alan memurlara verilen ek ödemelerin tamamı emekliler için de verilecek.

Emeklilere ne kadar çocuk ve eş yardımı parası verilecek?

Memurlara her ay düzenli olarak ödenen aile yardımı Temmuz ayında da artış gösterdi. Buna göre eşi çalışmayan memurlara verilen ek yardım 351 TL olurken 0-6 yaş arası çocuklar için 77 TL, 6 yaş ve üzeri çocuklar için ise 38 TL yardım yapılmasına karar verildi.

Talebin onaylanması durumunda memurlara aylık olarak yapılan 405 TL’lik yardımdan emekliler de faydalanabilecek.

KPDK’nın kararı bekleniyor

Gündemde olan teklif, memur konfederasyonu tarafından toplu sözleşme toplantısında görüşülecek. Emeklilere verilmesi planlanan aile yardımı ilk olarak KPDK toplantısında gündeme gelecek ve karar alınacak.

Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak?

  1. Eş: 351,09 TL
  2. Çocuk (0-6 yaş): 77,23 TL
  3. Çocuk (6 yaş üstü): 38,62 TL

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 17:50
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Yavuz GÜLEÇ 2020-08-21 13:31:07

iNSANLAR UMUTLANIYOR OLMAYACAKSA BÖYLE HABER YAPMAYIN LÜTFEN BURADAN İYİMSER HAVA ÇIKMAZ

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Abuzer 2020-08-28 21:59:15

Emekliyi devletin sırtında yük olarak gören bu yönetim emeklilere kuruş vermez boşuna kimseyi heveslendirmeyin...

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