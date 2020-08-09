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Emekliye 355 TL intibak zammı var mı? İntibak zammı ne zaman verilecek? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek?

Emekliye 355 TL intibak zammı var mı? İntibak zammı ne zaman verilecek? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. Emekliye 355 TL intibak zammı var mı? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 09.08.2020’li haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

09 Ağustos 2020 Pazar 19:35
Emekliye 355 TL intibak zammı var mı? İntibak zammı ne zaman verilecek? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek?
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Emeklilerin beklediği açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapıldı. Bir süredir SSK ve Bağkur emeklilerine yapılması planlanan intibak zammı 355 TL olarak belirlendi. Ayrıca yapılan açıklamada intibak zammının emeklilere ödeneceği tarih hakkında da bilgi verildi.

Çalışma Bakanlığı yeni açıklama!

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, intibak zammını kendilerinin onayladığını açıkladı. 355 TL olarak belirledikleri intibak zammının yaşanılan pandemi sürecinden kaynaklı olarak bayram ikramiyesine ek olarak intibak zammı duyurusunun yapılmayacağını duyuran Bakan Selçuk, normalleşmenin doğru adımlar ile devam etmesinin ardından müjdeli haberleri emeklilere vereceklerini ifade etti.

İntibak zammı ödemeleri gelecek!


Çalışma Bakanlığı tarafından 2020’ye ait intibak zammı detayları paylaşıldı. En düşük emekli maaşının 1500 TL olması kararlaştırılırken, SSK ve Bağkur emeklisine verilecek olan intibak zammı 355 TL olarak belirlendi.

İlk olarak 55 TL açıklanan intibak zammı 355 TL’ye kadar kişiye göre değişiklik gösterecek. Belirlenen 55 TL’den başlayan zam Bakanlık tarafından onaylanınca emekliler bu zammı ne zaman alabileceklerini merak etmeye başladı. En yüksek ile en düşük maaşa göre oluşan fark emeklileri mutlu etmese de intibak zammının Ziraat Bankası ile anlaşılarak vatandaşa ödenmesi bekleniyor.

Bakan açıkladı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı intibak zammına dair 2020 adına alınan kararlar onayladığını duyurdu. Henüz herkesin tam olarak ne kadar alacağı belli olmazken, bu konu neticesinde emeklilere ödemeler yapılacak.

Emeklilere 355 TL ek intibak zammı formülü nedir?

2000 yılından önce emekli olan kişilere tanınan haklar çerçevesinde intibak ödemeleri ortaya çıkmıştır. Her geçen gün daha fazla düzenlemeler yapılan emekliler konusunda son açıklamaya göre 2000 yılı öncesi emekli olan kişilere 55-355 TL arasında intibak zammı yapılacak. Bu durumdan yararlanmak isteyen 2000 sonrası emekliler, intibak zammının kendilerine de uygulanmasını istiyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bu kararın alınması halinde 5 milyon emekliye intibak zammı uygulanabilir.



Son Güncelleme: 09.08.2020 19:35
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