Emekliye 2021'de aile yardımı var mı? Emekli 2021 aile yardımı ne kadar ödenecek?

01 Nisan 2021 Perşembe 18:09
Memurlara gelen müjdeden sonra emekliler kendileri için haber gelmesini beklemekteydi. Emeklilerin merakla bekledikleri o haber geldi! İşte tüm detaylar...
Emekliler için son durum
Memurlara yapılan zamlardan sonra emeklilere de güzel bir haber gelecek mi sorusu çok merak edilmişti. Emekli olan herkesin merakla beklediği müjde haber geldi ve emeklilere ek gelirin kapısı açıldı. Memurların aile
leri için yapılan yardım
lar artık emekliler için de yapılacaktır. Haberleri sonrasında emekli vatandaşlar ne kadar ücret alacaklarını merak etmeye başlamış ve araştırmıştır. Memurun çalışmayan eşi için ise halen devam etmekte 376,83 TL ödeniyor.
Çocuk yardımı(0-6):88,29TL , 6 Yaş ve üzeri için; 42,45 TL ödenmektedir.
Talepler hayata geçtiği taktirde emekli de yararlanabilecektir.
Eşi çalışmayan ve 6 yaş üzeri iki çocuğu olan emeklilere ise; 461,73 TL alacak.
Son Güncelleme: 01.04.2021 18:09
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