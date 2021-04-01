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Emekliye 2021'de aile yardımı var mı? Emekli 2021 aile yardımı ne kadar ödenecek?

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Emekliye 'de aile yardımı var mı? Emekli aile yardımı ne kadar ödenecek? konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 1 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanan Emekliye 'de aile yardımı var mı? haberimize göz atabilirsiniz.

01 Nisan 2021 Perşembe 18:09
Emekliye 2021'de aile yardımı var mı? Emekli 2021 aile yardımı ne kadar ödenecek?
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Memurlara gelen müjdeden sonra emekliler kendileri için haber gelmesini beklemekteydi. Emeklilerin merakla bekledikleri o haber geldi! İşte tüm detaylar...

 

Emekliler için son durum

Memurlara yapılan zamlardan sonra  emeklilere de güzel bir  haber gelecek mi sorusu çok merak edilmişti. Emekli olan herkesin merakla beklediği müjde haber geldi ve emeklilere ek gelirin kapısı açıldı. Memurların aileleri için yapılan yardımlar artık emekliler için de yapılacaktır. Haberleri sonrasında emekli vatandaşlar ne kadar ücret alacaklarını merak etmeye başlamış ve araştırmıştır. Memurun çalışmayan eşi için ise halen devam etmekte 376,83 TL ödeniyor. 

Çocuk yardımı(0-6):88,29TL , 6 Yaş ve üzeri için; 42,45 TL ödenmektedir.

Talepler hayata geçtiği taktirde emekli de yararlanabilecektir.

Eşi çalışmayan ve 6 yaş üzeri iki çocuğu olan emeklilere ise; 461,73 TL alacak.



Son Güncelleme: 01.04.2021 18:09
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Eş Ve çocuk DesteğiYardımAileEmekli
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