Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?

Temmuz ayına sayılı günler kala milyonlarca emekli vatandaş Temmuz maaşlarına gelecek olan zammı merak ediyor.

Yıl içinde altı aylık periyodlar halinde hükümetten zam alan memur emeklileri Temmuz ayında da hükümet ile sendikalar arasında hakem heyeti tarafından onaylanan toplu sözleşme anlaşmasına göre yüzde 3 zam ve yüzde 3,39 enflasyon ek zammı almayı garantiledi.

Haziran ayında çıkacak olan enflasyonda bu enflasyon farkına eklenece, yani Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur emeklileri yüzde 6,39 zam alacak. Peki bu durumda en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak ?

En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak ?

2021 yılının Ocak - Mayıs ayında gerçekleşe enflasyonu TUİK tarafından yüzde 6.39 olarak açıklanamasından sonra yüzde 3,39 ek zam ve yüzde 3 anlaşma gereği zam toplamda yüzde 6,39 zam alancak memur emeklilerinden en düşük memur emeklisi maaşının 3 bin 20 liradan 3 bin 213 liraya çıkması bekleniyor.

Haziran enflasyonun yüzde 1 çıkması durumundan ise memur emeklileri maaşlarına yüzde 7,39 oranında zam alacaklar . Temmuz ayında maaşlara gelecek olan bu zam aynı zamanda memura yapılan aile yardımı, eş yardımı ve çocuk yardımı ödemelerine yansıyacak.