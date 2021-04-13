Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?

2018 yılında emekli vatandaşlara yılda iki kez ödenmeye başlayan bayram ikramiyeleriyle ilgili olarak geçtiğimiz gün yapılan zam açıklaması milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı önceside emeklilere ödenecek bayram ikramiyerlerinin Mayısıs ayının ilk haftasında hesaplara zamlı olarak yatırılacağını söylemişti. Bu haber sonrasında milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak ? konusunu merak etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram ikramiyelerine zam talimatı sonrasında Çalışma Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın harekete zam için harekete geçmesiyle birlikte 3 formül dikkat çekmeye başladı.

İşte o formüller ;

1.formül :

Emekli vatandaşlar bilindiği gibi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, geçmiş 6 altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Bu kapsamda bayram ikramiyesininde yıllık enflasyon oranında güncellenmesi.

Bu formüle göre hesaplama yapılır ise Ocak itibariyle geriye dönük 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 çıkmıştı. Yani emeklinin bayram ikramiyesi bu formüle göre hesaplandığında , bin 83 liraya çıkacak,

2.formül:

2.formülde ise emeklinin bayram ikramiyesine yıllık enflasyon oranında her yıl zam yapılması. Bu formüle göre TUİK tarafından açıklanan yıllık enflasyon oranında yılda bir kez emekli bayram ikramiyesine zam güncellemesi yapılacak. Bu formüle göre 2020 yılı enflasyonu yüzde 14.6 olarak gerçekleştiği için emeklinin bayram ikramiyeside bin 146 liraya çıkacak.

3.formül:

Bu formül ise, Türkiye Emekliler Deneği (TÜED) tarafından gündeme getirildi.TÜED, ikramiyenin, 2018'den bu yana gerçekleşen enflasyonun yansıtılarak ödenmesini talep ediyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilere Mayısıs'ta bin 545 lira ödenecek.