İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...

Emeklilik yaşı beklerken kıdem tazminatı ödenir mi? 2020

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Emeklilik yaşı beklerken kıdem tazminatı ödenir mi? ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Emeklilik yaşı beklerken kıdem tazminatı ödenir mi? hakkındaki güncel bilgileri 28 Ağustos 2020 Cuma tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 02:43
Emeklilik yaşı beklerken kıdem tazminatı ödenir mi? 2020
Takip Et:

Emeklilik yaşını bekleyenler kıdem tazminatı alıp almayacağı araştırılıyor. Normal şartlarda emeklilik yaşı beklenmekteyken kıdem tazminatı ödenmesi karşısında bazı hallerde talep geçerli olmayacaktır.

Kıdem tazminatındaki son gelişmeler

Kıdem tazminatı almak isteyen vatandaşların en fazla araştırdığı konu başlıkları içerisinde emeklilik beklerken, kıdem tazminatı alınıp alınmayacağı olmaktadır. Normal şartlarda emekli olunması halinde kıdem tazminatı ödemesi yapılır. 1999 yılında yapılan değişiklikle emeklilikte kademeli geçiş sistemi getirildi ve emeklilik yaşının doldurulması gerektiği konusunda kıdem tazminatı alabilme hakkı yasaya bağlandı.

Bu olanaktan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Sosyal güvenlik sistemi gereğince emekli olurken temek noktalar prim gün sayısı, sigortalılık süresi ile yaş şartının sağlanması olmaktadır. Çoğunluk noktasında prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve daha önceden tamamlanan son şart yaş şartının dolmasıdır. İş mevzuatı gereğince sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısının tamamlanması halinde kendi isteğiyle işten ayrılan kişilere işyerinde kıdem süresi 1 yıl olmuşsa, kıdem tazminatı ödemesi yapılacaktır. Böylelikle 15 yıl ile 3600 gün prim şartlarını sağlayanlar işten ayrılmak için 1999 yılından önce sigortalı olup 15 yıllık sigortalılık süresi beklenmesi ve 3600 gün prim gün sayısının doldurulması gerekir.

Yaş bekleyenler nasıl emekli olacak?

Kıdem tazminatının alınabilmesi için emekli olma şartları 1981 yılı öncesinde işe başlayanlar, 1976’dan önce işe başlayan erkeklerde 15 yıl sigortalılık süresi ile 3600 gün sayısı tamamlanmak suretiyle kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabilecekler.

2002 yılında 15 yıl sigortalılık süresinin dolması halinde kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartı sağlanması gerekir. 3600 gün malullük ve ölüm sigorta primini ödemiş olanlarda yine istedikleri zaman emekli olabilmektedir.

Emeklilik şartını yerine getirmeyenlerin durumu nelerdir?


Emeklilik şartını 2002 yılından itibaren yerine getirmeyenlerin en az 15 yıl sigortalı olması, 3600 prim ödemesi, kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaş şartı sağlanması gerekir. Söz konusu şartları

2002 – 2005 yılları arasında sağlayan kadınlar 52, erkekler 56,

2005 – 2008 yıllarında sağlayan kadınlar 54, erkekler 57,

2008 – 2011 yıllarında sağlayan kadınlar 56, erkekler 58,

2011 – 2014 tarihleri arasında sağlayan kadınlar 58, erkekler 59,

2014 yılı sonrasında sağlayan kadınlar 59, erkekler ise 60 yaşında emekli aylığı alabilecekler.

İlk kez 1999 ve 2008 tarihleri arasında sigorta girişi yapılan SGK’lı kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartının sağlanması gerekir. 25 yıllık sigortalı olup en az 4500 gün emeklilik priminin ödenmesi durumunda emekli aylığına hak kazanılır.



Son Güncelleme: 28.08.2020 02:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGKKıdem TazminatıEmeklilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Kripto para birimi yatırımına ilgi her geçen gün daha da artıyor!
Kripto para birimi yatırımına ilgi her geçen gün daha da artıyor!
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
ÖTV indirimi gelecek mi?
ÖTV indirimi gelecek mi?

Popüler Haberler

Emeklilik yaşı beklerken kıdem tazminatı ödenir mi? 2020
Fazlası Zarar sunucusu kimdir? Ezgi Sertel kimdir, nereli yaşı Kaç?
Cilt bakımı için evde yapılabilecek doğal maskeler ve yapılışları 2020
3004 nitelik kodu ve 3004 özel şartı nedir, ne demektir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
TEİAŞ personel alımı başvuru şartları
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler 28 Ağustos 2020 Cuma
SSK Bağkur maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi?
Fiili hizmet süresi zammı ne demektir? Fiili hizmet süresi zammında yararlanmak için hangi şartların sağlanması gerekir?
Rüyada bok görmek ne demektir? Rüyada dışkı görmek ne anlama gelir, tabiri nedir?
15 Temmuz 2020 Çarşamba Demokrasi Bayramında Noterler açık olacak mı? Nöbetçi noterler açık mı?
Çocuk Dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? Dizi tutar mı? Çocuk dizisi reytingleri
SGK Dışında Emekli Olunabiliyor Mu? Bireysel Emeklilikten Emekli Olunur Mu?
Bir Doğu Masalı Melek kimdir? Gerçek adı nedir? Nehir Erdoğan rol aldığı yapımlar
Bay Yanlış yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Güncel gümüş fiyatları 28 Ağustos 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bim'de satılan Bilicra çocuk saati hakkında bilgi ve inceleme
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Ağustos 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Benim Adım Melek yeni sezonda Nizam Namidar olmayacak mı? Cumali karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Atv Esra Erol tv programı yeni sezon tarihi ne zaman? Yayından kaldırıldı iddialarına jet yanıt!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.