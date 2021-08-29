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Emeklilik dilekçesine SGK borcu takılanlara müjde! Yapılandırma 1 ay daha uzatıldı..

Emekli olmak isteyen fakat SGK borcu yüzünden dilekçe veremeyenlere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile 1 ay daha uzatılmasına karar verilen borç yapılandırma uygulamasıyla SGK borcunu tamamlamak artık mümkün.

29 Ağustos 2021 Pazar 14:09
Emeklilik dilekçesine SGK borcu takılanlara müjde! Yapılandırma 1 ay daha uzatıldı..
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Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan imzasıyla başvuru ve ilk taksit ödeme tarihleri 1 ay daha uzatıldı. Söz konusu karar göre, borç yapılandırma kapsamında vatandaşların devlete olan tüm vergi ve prim borçlarının faizleri silinerek geri ödeme başvurusu için 1 aylık bir süre tanınmış oldu.

Başvuru sürelerinin uzatılmasıyla SGK borcu bulunan ve toplu parası olmayan emekli adaylarının da önüne emeklilik yolu açılmış oldu. Emekli olmak isteyen borçlular Kamu bankaları tarafından sunulan kredi imkanıyla borçlarını ödeyerek emeklilik dilekçesini verebilecekler. 

Kamu bankalarından çekilecek olan kredilerin ger ödemeleri ise maaşlarında yapılacak kesintiyle geri alınacak. Kredi kullanarak borcunu yapılandıran emekli adayı emekli olduktan sonra kredinin ger ödemesini maaşından 36 boyunca kesinti yaparak geri ödeyebilecek. Kredi imkanı kapsamında ayrıca doğum ya da askerlik borçlanması da eklenerek bu kişilerinde krediyle borçlarını kapatarak emekli olma konusunda önünde bir engel bırakılmamış olacak.

Kredi imkanı ve borç yapılandırma uygulamasıyla emekli olmak isteyen vatandaşlar önce SGK'ya giderek borcunu ödediğine ve emekli olabileceklerine dair bir yazı alacak. SGK'dan alınan yazıyla Halkbank, Ziraat Bankası yada VakıfBank'a giden vatandaş buradan kredi kullanacak ve bankadan aldığı krediyi direkt olarak SGK'ya gönderecek ve borcunu kapatacak.


Son Güncelleme: 29.08.2021 14:09
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Anahtar Kelimeler:
Borç Yapılandırma BaşvuruYapılandırmaSGK BorcuEmeklilik Dilekçesi
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