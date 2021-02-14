İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Şubat 2021 Kıdem tazminatındaki son gelişmeler

Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Kıdem tazminatındaki son gelişmeler haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 14 Şubat 2021 Pazar günü basına aktarılmaya devam ediyor. Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Kıdem tazminatındaki son gelişmeler haberi güncel ayrıntılarını Şubat 14 Pazar günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 22:52
Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Şubat 2021 Kıdem tazminatındaki son gelişmeler
Takip Et:

Emeklilik yaşını bekleyenler kıdem tazminatı alıp almayacağı araştırılıyor. Normal şartlarda emeklilik yaşı beklenmekteyken kıdem tazminatı ödenmesi karşısında bazı hallerde talep geçerli olmayacaktır.

Kıdem tazminatındaki son gelişmeler

Kıdem tazminatı almak isteyen vatandaşların en fazla araştırdığı konu başlıkları içerisinde emeklilik beklerken, kıdem tazminatı alınıp alınmayacağı olmaktadır. Normal şartlarda emekli olunması halinde kıdem tazminatı ödemesi yapılır. 1999 yılında yapılan değişiklikle emeklilikte kademeli geçiş sistemi getirildi ve emeklilik yaşının doldurulması gerektiği konusunda kıdem tazminatı alabilme hakkı yasaya bağlandı.

Bu olanaktan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Sosyal güvenlik sistemi gereğince emekli olurken temek noktalar prim gün sayısı, sigortalılık süresi ile yaş şartının sağlanması olmaktadır. Çoğunluk noktasında prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve daha önceden tamamlanan son şart yaş şartının dolmasıdır. İş mevzuatı gereğince sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısının tamamlanması halinde kendi isteğiyle işten ayrılan kişilere işyerinde kıdem süresi 1 yıl olmuşsa, kıdem tazminatı ödemesi yapılacaktır. Böylelikle 15 yıl ile 3600 gün prim şartlarını sağlayanlar işten ayrılmak için 1999 yılından önce sigortalı olup 15 yıllık sigortalılık süresi beklenmesi ve 3600 gün prim gün sayısının doldurulması gerekir.

Yaş bekleyenler nasıl emekli olacak?

Kıdem tazminatının alınabilmesi için emekli olma şartları 1981 yılı öncesinde işe başlayanlar, 1976’dan önce işe başlayan erkeklerde 15 yıl sigortalılık süresi ile 3600 gün sayısı tamamlanmak suretiyle kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabilecekler.

2002 yılında 15 yıl sigortalılık süresinin dolması halinde kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartı sağlanması gerekir. 3600 gün malullük ve ölüm sigorta primini ödemiş olanlarda yine istedikleri zaman emekli olabilmektedir.

Emeklilik şartını yerine getirmeyenlerin durumu nelerdir?

Emeklilik şartını 2002 yılından itibaren yerine getirmeyenlerin en az 15 yıl sigortalı olması, 3600 prim ödemesi, kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaş şartı sağlanması gerekir. Söz konusu şartları

2002 – 2005 yılları arasında sağlayan kadınlar 52, erkekler 56,

2005 – 2008 yıllarında sağlayan kadınlar 54, erkekler 57,

2008 – 2011 yıllarında sağlayan kadınlar 56, erkekler 58,

2011 – 2014 tarihleri arasında sağlayan kadınlar 58, erkekler 59,

2014 yılı sonrasında sağlayan kadınlar 59, erkekler ise 60 yaşında emekli aylığı alabilecekler.

İlk kez 1999 ve 2008 tarihleri arasında sigorta girişi yapılan SGK’lı kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartının sağlanması gerekir. 25 yıllık sigortalı olup en az 4500 gün emeklilik priminin ödenmesi durumunda emekli aylığına hak kazanılır.



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGKKıdem TazminatıEmeklilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel ticarette gerileme yaşandı
Küresel ticarette gerileme yaşandı
SASA'dan cari açık için müjdeli haber
SASA'dan cari açık için müjdeli haber
10 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları
10 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar. Kafe ve restoranlar açılacak mı?
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar. Kafe ve restoranlar açılacak mı?
Bitcoin rallisi devam ediyor!
Bitcoin rallisi devam ediyor!
Naci Ağbal'dan çarpıcı açıklamalar
Naci Ağbal'dan çarpıcı açıklamalar

Popüler Haberler

Halkbank ziraatçi kredisi başvurusu için gereken evraklar nelerdir? 2021
Akıllı telefon ile harika fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
Anne karnında bebeğin kan grubu ne zaman belli olur? Gebelikte anne karnında bebeğin kan grubu öğrenilir mi?
Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Şubat 2021 Kıdem tazminatındaki son gelişmeler
Evde bakım parası nasıl alınıyor, neye göre belirleniyor? 2021
Ptt kapıda ödeme sistemi ödeme nasıl oluyor? Ekstra ücret alınıyor mu?
Yetim maaşı ne kadardır? Yetim maaşı kimlere ne kadar süre ile ödenir? 2021 yetim maaşı alma şartları
Rüyada at görmek ne demektir? Rüyada at görmek anlamı, tabiri nedir?
Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?
50.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2021
Kredi çekmeyi düşünenlere üzücü haber! Kamu bankaları faiz oranlarını yükseltti! Güncel Konut ve İhtiyaç Kredisi faiz oranları
Exxen Hayallerim Aşkım ve Ailem dizisi konusu ve oyuncuları
Çıplak yeni sezon olacak mı? Blu TV Çıplak 2.sezon ne zaman yayınlanacak?
Donald Trump istifa mı etti, görevi bıraktı mı? ABD'den yeni iddia
Okullar ilkokul ve liseler için yaz tatili kaç ay tatil olacak?
Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir?
Sadakatsiz Serap kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir?
Hercai dizisindeki Azra karakteri kimdir? Sera Kutlubey kimdir?
Kırmızı Kamyon dizisinin Yonca’sı kimdir?
Sülüs belgesi nedir? e-Devlet'ten sülüs belgesi nasıl alınıyor?
Sadakatsiz dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.