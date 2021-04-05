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Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Nisan 2021 Kıdem tazminatındaki son gelişmeler

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Kıdem tazminatındaki son gelişmeler haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 5 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

05 Nisan 2021 Pazartesi 23:54
Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Nisan 2021 Kıdem tazminatındaki son gelişmeler
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Emeklilik yaşını bekleyenler kıdem tazminatı alıp almayacağı araştırılıyor. Normal şartlarda emeklilik yaşı beklenmekteyken kıdem tazminatı ödenmesi karşısında bazı hallerde talep geçerli olmayacaktır.

Kıdem tazminatındaki son gelişmeler

Kıdem tazminatı almak isteyen vatandaşların en fazla araştırdığı konu başlıkları içerisinde emeklilik beklerken, kıdem tazminatı alınıp alınmayacağı olmaktadır. Normal şartlarda emekli olunması halinde kıdem tazminatı ödemesi yapılır. 1999 yılında yapılan değişiklikle emeklilikte kademeli geçiş sistemi getirildi ve emeklilik yaşının doldurulması gerektiği konusunda kıdem tazminatı alabilme hakkı yasaya bağlandı.

Bu olanaktan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Sosyal güvenlik sistemi gereğince emekli olurken temek noktalar prim gün sayısı, sigortalılık süresi ile yaş şartının sağlanması olmaktadır. Çoğunluk noktasında prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve daha önceden tamamlanan son şart yaş şartının dolmasıdır. İş mevzuatı gereğince sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısının tamamlanması halinde kendi isteğiyle işten ayrılan kişilere işyerinde kıdem süresi 1 yıl olmuşsa, kıdem tazminatı ödemesi yapılacaktır. Böylelikle 15 yıl ile 3600 gün prim şartlarını sağlayanlar işten ayrılmak için 1999 yılından önce sigortalı olup 15 yıllık sigortalılık süresi beklenmesi ve 3600 gün prim gün sayısının doldurulması gerekir.

Yaş bekleyenler nasıl emekli olacak?

Kıdem tazminatının alınabilmesi için emekli olma şartları 1981 yılı öncesinde işe başlayanlar, 1976’dan önce işe başlayan erkeklerde 15 yıl sigortalılık süresi ile 3600 gün sayısı tamamlanmak suretiyle kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabilecekler.

2002 yılında 15 yıl sigortalılık süresinin dolması halinde kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartı sağlanması gerekir. 3600 gün malullük ve ölüm sigorta primini ödemiş olanlarda yine istedikleri zaman emekli olabilmektedir.

Emeklilik şartını yerine getirmeyenlerin durumu nelerdir?

Emeklilik şartını 2002 yılından itibaren yerine getirmeyenlerin en az 15 yıl sigortalı olması, 3600 prim ödemesi, kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaş şartı sağlanması gerekir. Söz konusu şartları

2002 – 2005 yılları arasında sağlayan kadınlar 52, erkekler 56,

2005 – 2008 yıllarında sağlayan kadınlar 54, erkekler 57,

2008 – 2011 yıllarında sağlayan kadınlar 56, erkekler 58,

2011 – 2014 tarihleri arasında sağlayan kadınlar 58, erkekler 59,

2014 yılı sonrasında sağlayan kadınlar 59, erkekler ise 60 yaşında emekli aylığı alabilecekler.

İlk kez 1999 ve 2008 tarihleri arasında sigorta girişi yapılan SGK’lı kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartının sağlanması gerekir. 25 yıllık sigortalı olup en az 4500 gün emeklilik priminin ödenmesi durumunda emekli aylığına hak kazanılır.



Son Güncelleme: 05.04.2021 23:54
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Anahtar Kelimeler:
SGKKıdem TazminatıEmeklilik
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