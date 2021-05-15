İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Mayıs 2021 Kıdem tazminatındaki son gelişmeler

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Kıdem tazminatındaki son gelişmeler haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 15 Mayıs 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:59
Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Mayıs 2021 Kıdem tazminatındaki son gelişmeler
Takip Et:

Emeklilik yaşını bekleyenler kıdem tazminatı alıp almayacağı araştırılıyor. Normal şartlarda emeklilik yaşı beklenmekteyken kıdem tazminatı ödenmesi karşısında bazı hallerde talep geçerli olmayacaktır.

Kıdem tazminatındaki son gelişmeler

Kıdem tazminatı almak isteyen vatandaşların en fazla araştırdığı konu başlıkları içerisinde emeklilik beklerken, kıdem tazminatı alınıp alınmayacağı olmaktadır. Normal şartlarda emekli olunması halinde kıdem tazminatı ödemesi yapılır. 1999 yılında yapılan değişiklikle emeklilikte kademeli geçiş sistemi getirildi ve emeklilik yaşının doldurulması gerektiği konusunda kıdem tazminatı alabilme hakkı yasaya bağlandı.

Bu olanaktan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Sosyal güvenlik sistemi gereğince emekli olurken temek noktalar prim gün sayısı, sigortalılık süresi ile yaş şartının sağlanması olmaktadır. Çoğunluk noktasında prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve daha önceden tamamlanan son şart yaş şartının dolmasıdır. İş mevzuatı gereğince sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısının tamamlanması halinde kendi isteğiyle işten ayrılan kişilere işyerinde kıdem süresi 1 yıl olmuşsa, kıdem tazminatı ödemesi yapılacaktır. Böylelikle 15 yıl ile 3600 gün prim şartlarını sağlayanlar işten ayrılmak için 1999 yılından önce sigortalı olup 15 yıllık sigortalılık süresi beklenmesi ve 3600 gün prim gün sayısının doldurulması gerekir.

Yaş bekleyenler nasıl emekli olacak?

Kıdem tazminatının alınabilmesi için emekli olma şartları 1981 yılı öncesinde işe başlayanlar, 1976’dan önce işe başlayan erkeklerde 15 yıl sigortalılık süresi ile 3600 gün sayısı tamamlanmak suretiyle kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabilecekler.

2002 yılında 15 yıl sigortalılık süresinin dolması halinde kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartı sağlanması gerekir. 3600 gün malullük ve ölüm sigorta primini ödemiş olanlarda yine istedikleri zaman emekli olabilmektedir.

Emeklilik şartını yerine getirmeyenlerin durumu nelerdir?

Emeklilik şartını 2002 yılından itibaren yerine getirmeyenlerin en az 15 yıl sigortalı olması, 3600 prim ödemesi, kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaş şartı sağlanması gerekir. Söz konusu şartları

2002 – 2005 yılları arasında sağlayan kadınlar 52, erkekler 56,

2005 – 2008 yıllarında sağlayan kadınlar 54, erkekler 57,

2008 – 2011 yıllarında sağlayan kadınlar 56, erkekler 58,

2011 – 2014 tarihleri arasında sağlayan kadınlar 58, erkekler 59,

2014 yılı sonrasında sağlayan kadınlar 59, erkekler ise 60 yaşında emekli aylığı alabilecekler.

İlk kez 1999 ve 2008 tarihleri arasında sigorta girişi yapılan SGK’lı kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartının sağlanması gerekir. 25 yıllık sigortalı olup en az 4500 gün emeklilik priminin ödenmesi durumunda emekli aylığına hak kazanılır.


Son Güncelleme: 15.05.2021 23:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGKKıdem TazminatıEmeklilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?
Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?
Arefe Günü borsa açık mı, işlem yapılabiliyor mu?
Arefe Günü borsa açık mı, işlem yapılabiliyor mu?
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 14 Mayıs 2021 Cuma
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 14 Mayıs 2021 Cuma
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?

Popüler Haberler

Anne karnında bebeğin kan grubu ne zaman belli olur? Gebelikte anne karnında bebeğin kan grubu öğrenilir mi?
Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Mayıs 2021 Kıdem tazminatındaki son gelişmeler
Evde bakım parası nasıl alınıyor, neye göre belirleniyor? 2021
PTT kapıda ödeme nedir? PTT kapıda ödeme nasıl yapılır? 2021
Yetim maaşı nedir, kaç yaşına kadar alınabilir? 2021 öğrencilerin yetim maaşı alma şartları
Rüyada at görmek ne demektir? Rüyada at görmenin tabiri ve anlamı
Fiili hizmet süresi zammı ne demektir? Kimler fiili hizmet süresi zammından faydalanabilir?
Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
50.000 TL'ye kadar alınabilecek en güvenilir otomobil modelleri 2021
TRT1 Acemi Anneler oyuncu kadrosu ve karakter analizi
SGK cenaze yardımı nasıl alınır? 2021 SGK ölüm yardım başvurularında gereken evraklar
Doğum yapan annelere verilen devlet yardım ödemeleri 2021
Emanet 178.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Uyanış Büyük Selçuklu konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Rüyada büyük fare görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük fare görmenin anlamları
Bugün kimin maçı var? 15 Mayıs 2021 Cumartesi maç programı
Göztepe - Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe - BJK geniş özeti ve maçın golleri
Gönül Dağı 29.bölüm fragmanı ve 22 Mayıs 2021 Cumartesi özeti TRT 1
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? Heifer sterilizasyon spreyi kullanıcı yorumları
Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.