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Emeklilerin Temmuz ayında alacakları zamlarda ilk oran belli oldu!

Türkiye'de milyonlarca emekli heyecanla Temmuz ayında yapılacak olan zamla ilgili net haberleri bekliyor. Enflasyon rakamlarına göre şekillenecek olan emekli maaşı zamlarında açıklanacak olan ilk zam tahminleri de belli olmaya başladı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:12
Emeklilerin Temmuz ayında alacakları zamlarda ilk oran belli oldu!
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Türkiye'de emekli maaşına her yıl 2 defa zam uygulanıyor. Ocak ayında alınan zamlı maaşların ardından Merkez Bankası Ocak-Nisan ayları enflasyonu yüzde 5.45 olarak açıklamıştı. Enflasyon rakamlarının belirleyici etken olduğu maaş zamlarında bu güne kadar 4 aylık oranlar açıklanırken, emekli maaşlarına yapılacak olan Temmuz zamları için sadece iki adım kaldığı belirtildi.

EMEKLİLERE TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Gerçekleştirilen beklenti anket sonuçlarına göre zam oranlarının yüzde 7.66 çıkacağı tahmin edilirken yüzde 5.45 olarak açıklanan 4 aylık enflasyona göre en düşük emekli maaşının esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği söyleniyor. Zam oranlarının hesaplanmasında belirleyici olan veriler merakla izlendiği bu günlerde Temmuz ayında SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 ayın enflasyon oranı kadar zam yansıtılacağı aktarılıyor.

Beklenti anketinde Mayıs ayı enflasyon tahminin yüzde 1.27 olarak ölçüldüğü ve Haziran ayı için de yüzde 0.82 olarak öne çıktığı görülürken bu son tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte  SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak olan zam oranlarının yüzde 7.66'ya ulaşacağı belirtiliyor.

ZAMDAN SONRA EMEKLİ MAAŞLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Enflasyon oranları ve beklenti anket sonuçlarına göre yüzde 5.45 olarak çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 TL olarak hesaplanırken 2000 yılından önce emekli olan SSK'lı emekli vatandaşların en düşük aylıkları 2 bin 551 TL olarak belirlenecek.

7.66 oranlık tahminlerde ayrıca Bağ-Kur tarımda bin 789 TL olarak belirlenmesi 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda ise bu miktarın 2 bin 605 TL olarak hesaplanması bekleniliyor.

 


Son Güncelleme: 19.05.2021 14:12
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