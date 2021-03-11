Emeklilerin gözü bu yasada! 355 TL zam ödemesinin yolu açılacak

2000 yılı içerinde ve 2000 yılı sonrasında emekli olarak maaş bağlatan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak ödemeleri için bir yasa çıkması talebinde bulundular. Talebin kabul edilmesi halinde maaşlarına 50 ile 355 lira arasında zam farkı alacak olan emekliler yasanın karara bağlanmasını bekliyorlar.

Diğer taraftan memur emeklileri ise yönünü toplu sözleşmeye çevirirken söz konusu intibak talebinin de Ağustos ayı içerisinde yapılacak olan toplu sözleşmelere ilişkin görüşmelerde masaya yatırılması beklentilerin arasında yer alıyor.

Emeklilerin intibak ödemeleriyle ilgili kurumlardan kaynaklı olarak işleyen maaş farkının kendilerine ek ödeme ile birlikte giderilmesi için sundukları talep sonrasında aynı unvana sahip kadroda görevli veya o görevden emekli olanlar kişilerin aralarında emekli maaşlarında farkı hesaplarına yüklenerek giderilecek.

Düşük maaş alan emeklilerinde diğerleri arasındaki fark kadar ek ilave ödeme yöntemiyle gerçekleştirilecek. Buna göre; 2000 yılı içerisinde ve 2000 yılından sonra emekli olanların vatandaşların maaşları yeniden hesaplanırken bu yeni intibak düzenlemesinden yaklaşık olarak 5 milyon emeklinin yararlanabileceği belirtiliyor.