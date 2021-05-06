Emeklilerin beklediği gün! Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı

Sayıları 13 milyonu geçen emekli vatandaşlarımızın merakla beklediği gün geldi. Milyonlarca emekli vatandaş, dul ve yetimler her yıl devlet tarafından yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerine bugün de kavuşuyor.

Bayram ikramiyeleri bugün hesaplarda

2018 yılından bu yana yılda Ramazan ve Kurban Bayramlarında iki kez olmak üzere ödenen bayram ikramiyeleri bugün zamlı olarak milyonlarca kişinin hesaplarına yatıyor. SGK emeklileri bayram ikramiyelerini bugün alabilirken, bağkur emeklileri ise yarın bayram ikramiyelerini alabilecekler.

İkramiyeler 1.100 TL oldu

En yakın bankaya gidilebilecek

Geçtiğimiz 3 yıl içinde bin TL ödenen, bayram ikramiyesi bu bayram hak sahiplerine 1.100 TL olarak ödeniyor. Emekli vatandaşlar 1.100 TL Bayram ikramiyesini alırken, dul ve yetimlere ise aylık bağlanma oranına göre bayram ikramiyesi ödenecek.

Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaların uygulandığı bugünler de emekli vatandaşlar ikametgahına en yakın bankalara ödemeleri alabilmek için yürüyerek gidebilecekler