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Emeklilerin beklediği gün! Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı

Sayıları 13 milyonu geçen emekli vatandaşlar için beklenen gün geldi. Her yıl dini bayramlarda emekli vatandaşlara ödenen bayram ikramiyeleri bu bayramda zamlı olarak hak sahiplerine bugünden itibaren yatırılmaya başlandı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:11
Emeklilerin beklediği gün! Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
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Sayıları 13 milyonu geçen emekli vatandaşlarımızın merakla beklediği gün geldi. Milyonlarca emekli vatandaş, dul ve yetimler her yıl devlet tarafından yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerine bugün de kavuşuyor.

Bayram ikramiyeleri bugün hesaplarda

2018 yılından bu yana yılda Ramazan ve Kurban Bayramlarında iki kez olmak üzere ödenen bayram ikramiyeleri bugün zamlı olarak milyonlarca kişinin hesaplarına yatıyor. SGK emeklileri bayram ikramiyelerini bugün alabilirken, bağkur emeklileri ise yarın bayram ikramiyelerini alabilecekler.

İkramiyeler 1.100 TL oldu

Geçtiğimiz 3 yıl içinde bin TL ödenen, bayram ikramiyesi bu bayram hak sahiplerine 1.100 TL olarak ödeniyor. Emekli vatandaşlar 1.100 TL Bayram ikramiyesini alırken, dul ve yetimlere ise aylık bağlanma oranına göre bayram ikramiyesi ödenecek.

En yakın bankaya gidilebilecek

Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaların uygulandığı bugünler de emekli vatandaşlar ikametgahına en yakın bankalara ödemeleri alabilmek için yürüyerek gidebilecekler

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:11
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Bayram IkramiyeleriEmekli Ikramiyeleri
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