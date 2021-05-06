Emeklilerin beklediği gün! Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı

Sayıları 13 milyonu geçen emekli vatandaşlarımızın merakla beklediği gün geldi. Milyonlarca emekli vatandaş, dul ve yetimler her yıl devlet tarafından yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerine bugün de kavuşuyor.
Bayram ikramiyeleri bugün hesaplarda
2018 yılından bu yana yılda Ramazan ve Kurban Bayramlarında iki kez olmak üzere ödenen bayram ikramiyeleri bugün zamlı olarak milyonlarca kişinin hesaplarına yatıyor. SGK emeklileri bayram ikramiyelerini bugün alabilirken, bağkur emeklileri ise yarın bayram ikramiyelerini alabilecekler.
İkramiyeler 1.100 TL oldu
En yakın bankaya gidilebilecek
Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaların uygulandığı bugünler de emekli vatandaşlar ikametgahına en yakın bankalara ödemeleri alabilmek için yürüyerek gidebilecekler
Son Güncelleme: 06.05.2021 11:11