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Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam geldi mi? 2021 emekli bayram ikramiye tutarı ne kadar?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bayrama çok az bir süre kala emekliler bayram ikramiyesi almak için gün sayıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasında ise enflasyon oranlarına göre zam yapılacağını açıkladı. Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam geldi mi? 2021 emekli bayram ikramiye tutarı ne kadar? Ayrıntılar haberimizde

20 Nisan 2021 Salı 23:13
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam geldi mi? 2021 emekli bayram ikramiye tutarı ne kadar?
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2018 yılından bu yana her yıl iki bayramda da emeklilere verilen 1000 TL bu yıl Cumhurbaşkanının açıklamasında enflasyon oranlarına göre değişiklik göstereceğini söyledi. Bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak eden vatandaşlar emekli ikramiyesi için detayları merak ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen ikramiyeler insanları oldukça rahatlatırken ödemeler bayramdan önce yapılmaktadır.

Koronavirüs ile mücadele ederken zor durumda kalan vatandaşlar için en düşük emekli maaşlarını bin 500 liraya yükseltildiğini ve hiçbir vatandaşın mağdur duruma düşmemesini sağladıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında göreve geldiğinde emekli maaşının 66 TL’den başladığını vurguladı.

Türkiye Emekliler Deneği Başkanı Kazım Ergün, ise tüm emekliler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Türkiye Emekliler Deneği Başkanı Kazım Ergün: “İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren aylıklara 6 ayda bir yapılan zam ikramiyeye de uygulansın. İlk 6 ayda bayram öncesinde ödenecek ikramiye bin 545 lira olsun" dedi.

2021 emekli bayram ikramiyesi tarihleri belli mi?

 2018 yılından bu yana her bayram ikramiyeleri bayramdan önce vatandaşlara ödeniyor. 2021 yılı için  henüz net bir tarih konuşulmasa da tahminen yine Ramazan’ın bitmesine yakın vatandaşlara ödenecek. Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi, 10-12 Mayısıs 2021 tarihlerinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.

 




Son Güncelleme: 20.04.2021 23:13
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Anahtar Kelimeler:
RamazanEmekli IkramiyesiZam
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