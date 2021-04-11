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Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek ? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin ramazan bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini duyurdu. Erdoğan bayram ikramiyeleri için Mayısıs ayının ilk haftasını işaret etti.

11 Nisan 2021 Pazar 16:50
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek ? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
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İlk defa 2018 yılının Ramazan bayramında ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri bu yılda Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşların hesaplarına yatacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılda Ramazan bayramı öncesinde yatacak olan emekli ikramiyeleriyle ilgili olarak önemli açıklamada bulundu. 

Yılda iki kez dini bayramlarda ödenen 1000 TL'lik emekli ikramiyesi Ramazan bayramı öncesinde emekli vatandaşların hesaplarında olacak. 

Bayram ikramiyeleri Mayısıs ayının ilk haftası hesaplarda olacak

Erdoğan 20221 yılı ramazan bayramı ikramiyelerinin Mayısıs ayının ilk haftası tüm emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Erdoğani kurban bayramı ikramiyelerinin de yine aynı şekilde temmuz ayının ilk haftasında emeklilerin hesaplarında olacağı bilgisini paylaştı.

Erdoğan yapmış olduğu açıklamada, 3 sene önce dini bayramlarda emeklilere biner lira bayram ikramiyesi sözü verdiklerini ve bu uygulamayı hemen başlattıklarını duyurdu.

Öte yandan 2018 yılında AK Parti hükümeti tarafından başlatılan bu uygulama ile birlikte yılda iki kez emeklilere 1000'er lira bayram öncesinde ödeniyor.

 

 




Son Güncelleme: 11.04.2021 16:50
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Emekli IkramiyeleriBayram IkramiyeleriRamazan Bayramı Ikramiyeleri
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