Emeklilerin 2022 ve 2023 yıllarında alacakları maaşlar belirleniyor! Talep yüzde 38 zam..

Memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranlarıyla ilgili yapılan çalışmalar tamamlandı ve Çalışma Bakanlığı'na sunuldu. Emeklilerin 2022 ve 2023 yılları içerisinde alacakları maaş zamlarının oranları toplu sözleşmeler kapsamında değerlendirildikten sonra karara bağlanacak.

Söz konusu zam teklifine ilişkin konuşan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, emeklilerin taban aylıklarına 600 lira seyyanen zam istediklerini ve bu oranın 2022'de yüzde 21, 2023 yılında da yüzde 17 olarak belirlediklerini söyledi. Yalçın ayrıca, emeklilere her yıl yüzde 3 oranında olmak üzere 2 yılda toplamda yüzde 6'lık bir refah payı artışı talep ettiklerini ifade etti. 2022 ve 2023 yılları emekli maaş zamları için yapılacak olan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti'nin de ilk zam tekliflerini bugün sunmaları bekleniyor.

Şu an zam teklifi masasının müzakereye hazır hale geldiğini ve bugün itibarıyla da görüşmelere başlayacaklarını söyleyen Memur-Sen Başkanı Yalçın, yasal takvime göre 11 günlük bir süre kaldığını ve 22 Ağustos tarihinden itibaren de görüşmeler olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağını açıkladı.