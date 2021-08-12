Emeklilerin 2022 ve 2023 yıllarında alacakları maaşlar belirleniyor! Talep yüzde 38 zam..

Memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranlarıyla ilgili yapılan çalışmalar tamamlandı ve Çalışma Bakanlığı'na sunuldu. Emeklilerin 2022 ve 2023 yılları içerisinde alacakları maaş zamlarının oranları toplu sözleşmeler kapsamında değerlendirildikten sonra karara bağlanacak.
Şu an zam teklifi masasının müzakereye hazır hale geldiğini ve bugün itibarıyla da görüşmelere başlayacaklarını söyleyen Memur-Sen Başkanı Yalçın, yasal takvime göre 11 günlük bir süre kaldığını ve 22 Ağustos tarihinden itibaren de görüşmeler olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağını açıkladı.
Son Güncelleme: 12.08.2021 10:52