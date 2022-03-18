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Emeklileri Sevindirecek Haber Yapı Kredi'den Geldi! Mart Sonuna Kadar Başvuranlar 2.750 TL Nakit Ödeme Alacak!

Son günlerde alım gücünün azalması sebebiyle ekonomik darboğazdan geçen emeklilerin yüreklerine su serpecek haber Yapı Kredi Bankası’ndan geldi. Yapı Kredi Bankası, resmi sitesinden yaptığı duyuruya istinaden Mart ayı sonunda başvuran tüm emeklilere 2.750 TL’ye varan avantaj sunuyor. Emeklileri fazlasıyla sevindiren haberin detayları haberimizde.

18 Mart 2022 Cuma 16:59
Emeklileri Sevindirecek Haber Yapı Kredi'den Geldi! Mart Sonuna Kadar Başvuranlar 2.750 TL Nakit Ödeme Alacak!
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Son günlerde alım gücünün azalması sebebiyle ekonomik darboğazdan geçen emeklilerin yüreklerine su serpecek haber Yapı Kredi Bankası’ndan geldi. Yapı Kredi Bankası, resmi sitesinden yaptığı duyuruya istinaden Mart ayı sonunda başvuran tüm emeklilere 2.750 TL’ye varan avantaj sunuyor.

Emekliler, birçok ürün ve hizmete gelen zamlar sebebiyle son dönemde büyük sıkıntı çekmekte. Ekonomik anlamda ay sonunu zor getiren emekliler, farklı yollara başvurmayı tercih ederken bankaların promosyon kampanyalarını da yakından takip ediyor. Promosyon tutarları incelendiğinde emekliler için en uygun seçeneklerden birinin Yapı Kredi Bankası olduğu söylenebilir. Gerek kredi kartının World özellikli olması, gerek oldukça geniş bir şube ve ATM ağına sahip olması sebebiyle uzun yıllardır emeklilerin gözdesi olan Yapı Kredi, bu sevgiyi karşılıksız bırakmamak adına emekli promosyon kampanyasında şartları emeklilerin lehine daha da iyileştirdi.

Maaş Tutarına Göre Yapılacak Ödemelere E-Devlet Üzerinden Başvurulabiliyor

Emekli promosyon ödemesini Yapı Kredi Bankası’ndan almak isteyen emekliler ister şubeden, ister e-devlet sistemi üzerinden başvurularını Yapı Kredi’ye iletebiliyorlar. Emekli banka ve adres değişikliğini kullanarak e-devlet aracılığı ile maaşlarını Yapı Kredi Bankası’na taşımak isteyen emeklilere, maaşlarıyla orantılı şekilde promosyon veriliyor. Emekli aylığı 1.499 TL’ye kadar olan emeklilere 3 yıllık maaş anlaşması karşılığında 1.650 TL ödeme yapılmakta.

Emekli maaşı yükseldikçe bankanın sunacağı promosyon teklifi de daha iyi düzeyde oluyor. Maaşı 1.500 TL ile 2.499 TL arasında olan emekliler, bu fırsattan 2.100 TL ile yararlanabiliyorlar. Aylık tutarı 2.500 TL’yi geçenlere ise 2.500 TL ödeme yapılıyor. Ayrıca bankaya verilecek 2 adet otomatik ödeme talimatı ile beraber ekstra 100 TL daha kazanmak mümkün. 

Maaşını Yapı Kredi Bankası’na taşıyıp kredi kartı başvurusu yapanlar, alacakları kart ile yapacakları 500 TL ve üzeri ilk alışverişle beraber 150 TL daha promosyon alabiliyorlar. Banka tarafından sunulan tüm fırsatlardan yararlanılması halinde toplam promosyon tutarı 2.750 TL’yi bulabiliyor. 
Yapı Kredi Bankası’nın emekliler için sunduğu bu avantajlardan yararlanabilmek için maaşın mutlaka Yapı Kredi’ye taşınması ve 3 yıl boyunca bu bankadan alınması gerekmekte. Taahhüt süresi sona ermeden başka bankaya maaş taşıma işlemi yapılması halinde kalan günler için ödenen tutarın iadesi sağlanabiliyor. 

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