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Emeklileri sevindirecek emekliye ek zam haberi geldi!

Emeklileri sevindirecek son dakika açıklaması geldi. Doktor emeklilerine verilen ek ödemelere zam yapıldı. Bu zamlarla birlikte doktor emeklilerin maaşları da değişmiş oldu.

11 Ağustos 2020 Salı 18:05
Emeklileri sevindirecek emekliye ek zam haberi geldi!
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Milyonlarca emekli vatandaş Temmuz ayı zammı ile birlikte Kurban Bayramı için ikramiye ödemelerini almıştı. Bu ödemelerin ardından doktor emeklilerine ek ödeme yapılması kararlaştırıldı. Doktor emeklisi kişilere ve dul yetim maaşlarını ek ödeme yapılacağı açıklandı.


Temmuz ayı zammı ile birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına %5,75 kadar zam yapıldı. Bu zammın yanı sıra Kurban Bayramı ikramiyeleri de emeklilere ödendi. Son ek ödeme haberi doktor emeklileri için geldi. Ayrıca dul ve yetim maaşlarında verilen ek ödemeler için de zam yapıldı. Yeni zam oranlarına göre uzman olmayan doktor emeklileri 2007 TL ve uzman doktor emeklileri de 2625 TL emekli maaşı alacak. Bununla birlikte hayatını kaybeden uzman doktorun %50 kadar maaş verilen eşine ek ödeme 1312 TL’ye, %25 kadar maaş bağlanan çocuğuna verilen ek ödeme 656 TL’ye oldu.

Ek Ödemeler Nasıl Alınacak?

Yeni karar bağlanan ek ödemeler Emekli Sandığı’na bağlı olan emekli doktorlara yapılacak. Ek ödemelerden maaşlarının yanı sıra makam tazminatı ödenmesine hak kazanamayan kişiler de faydalanabilecek.

Emekli doktorlar sigortalı bir şekilde yeni bir işe girerse ek ödemeler verilmeyecek. Emekli doktorun hayatını kaybetmesi halinde ek ödemeler, vefat eden kişinin birinci derece yakınlarına bağlanacak.  



Son Güncelleme: 11.08.2020 18:05
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