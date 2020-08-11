Emeklileri sevindirecek emekliye ek zam haberi geldi!

Milyonlarca emekli vatandaş Temmuz ayı zammı ile birlikte Kurban Bayramı için ikramiye ödemelerini almıştı. Bu ödemelerin ardından doktor emeklilerine ek ödeme yapılması kararlaştırıldı. Doktor emeklisi kişilere ve dul yetim maaşlarını ek ödeme yapılacağı açıklandı.
Ek Ödemeler Nasıl Alınacak?
Yeni karar bağlanan ek ödemeler Emekli Sandığı’na bağlı olan emekli doktorlara yapılacak. Ek ödemelerden maaşlarının yanı sıra makam tazminatı ödenmesine hak kazanamayan kişiler de faydalanabilecek.
Emekli doktorlar sigortalı bir şekilde yeni bir işe girerse ek ödemeler verilmeyecek. Emekli doktorun hayatını kaybetmesi halinde ek ödemeler, vefat eden kişinin birinci derece yakınlarına bağlanacak.
Son Güncelleme: 11.08.2020 18:05