Emeklilere zam müjdesi! Maaşlara 500 TL zam yapılacak

Emeklilere yapılan bayram ikramiyesi, Temmuz ayı zammı ve banka promosyonlarına ek olarak yeni bir zam haberi geldi. yapılan yeni duyuru ile emekli maaşlarına 500 TL tutarında zam yapılacağı gündeme geldi. buna göre Ekim ayında Bağkur, SSK, SGK ve memur emeklilerinin maaşına en az 500 lira zam yapılacağı konuşuluyor.

Ekim ayında 500 TL zam kapıda!

Türkiye Emekliler Deneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün konu ile ilgili açıklamada bulunarak, emeklilerin gelecek dönemde rahat bir nefes alacaklarını belirtti.

Ekim ayında Bağkur, SSK, SGK ve memur emeklilerinin maaşlarına ek ödeme olarak en az 500 TL zam yapılacağı belirtildi. TÜED Başkanı Kazım Ergün, konu hakkında görüşmelerini sürdürdüklerini ve İntibak düzenlemesinin hayata geçmesiyle beraber 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası emekli maaşlarındaki farkın eşitleneceğini ön görüyor.