İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Emeklilere zam müjdesi! Maaşlara 500 TL zam yapılacak

Emeklilerin bekledikleri haber nihayet geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda Bağkur, SSK, SGK ve memur emekli maaşlarına 500 TL zam yapılacağı belirtildi.

16 Ekim 2021 Cumartesi 23:22
Emeklilere zam müjdesi! Maaşlara 500 TL zam yapılacak
Takip Et:

Emeklilere yapılan bayram ikramiyesi, Temmuz ayı zammı ve banka promosyonlarına ek olarak yeni bir zam haberi geldi. yapılan yeni duyuru ile emekli maaşlarına 500 TL tutarında zam yapılacağı gündeme geldi. buna göre Ekim ayında Bağkur, SSK, SGK ve memur emeklilerinin maaşına en az 500 lira zam yapılacağı konuşuluyor.

Türkiye Emekliler Deneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün konu ile ilgili açıklamada bulunarak, emeklilerin gelecek dönemde rahat bir nefes alacaklarını belirtti.

Ekim ayında 500 TL zam kapıda!

Ekim ayında Bağkur, SSK, SGK ve memur emeklilerinin maaşlarına ek ödeme olarak en az 500 TL zam yapılacağı belirtildi. TÜED Başkanı Kazım Ergün, konu hakkında görüşmelerini sürdürdüklerini ve İntibak düzenlemesinin hayata geçmesiyle beraber 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası emekli maaşlarındaki farkın eşitleneceğini ön görüyor.


Son Güncelleme: 16.10.2021 23:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emekliye 500 Tl ZamEmeklilere Zam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hepsiburada beklenen indirim günleri başlıyor!
Hepsiburada beklenen indirim günleri başlıyor!
Benzin ve motorin zamlanacak mı? Akaryakıt zammı ne kadar olacak?
Benzin ve motorin zamlanacak mı? Akaryakıt zammı ne kadar olacak?
Özler Holding sahibi kimdir?
Özler Holding sahibi kimdir?
LPG ne kadar oldu? Vatandaş yeni LPG zammına büyük tepki gösterdi
LPG ne kadar oldu? Vatandaş yeni LPG zammına büyük tepki gösterdi
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar? Geçiş ücreti açıklandı mı?
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar? Geçiş ücreti açıklandı mı?
Evergrande anlamı nedir? Evergrande hangi sektörde?
Evergrande anlamı nedir? Evergrande hangi sektörde?

Popüler Haberler

17 Ekim 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Ekim Pazar at yarışı programı
TJK 16 Ekim 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 16 Ekim 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
16 Ekim 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yattı mı, hesabıma ne zaman para aktarılacak? Ekim 2021 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Nöbetçi Noter 17 Ekim 2021 Pazar açık noterler listesi - 17 Ekim 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Kıbrıs : Zafere Doğru ( Bir Zamanlar Kıbrıs ) dizisinin yeni sezonu ne zaman? Dizinin yeni sezonunun tarihi belli oldu
Kendi işinin sahibi olmak isteyenlere müjde!! iş sahibi olmak isteyenlere tam 200 bin TL kredi imkanı!!!
14 Ekim 2021 Perşembe televizyonda hangi diziler ve programlar var? Bugünkü TV yayın akışı nedir?
Teşkilat Zehra diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal diziden çıkıyor mu
Apple, Unleashed etkinliğini duyurdu
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Temmuz 2021 Cuma TRT Spor dizi, film ve programları
ATV canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Migroskop 1-14 Temmuz 2021 Fırsatları
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
2021'in en iyi içme suları!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.