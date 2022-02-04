Emeklilere yüksek promosyon veren bankalar hangileri ?

Ülkemizde yaklaşık 12 milyon emekli vatandaşımız bulunmaktadır. Emekli vatandaşlarımız, iyi promosyon veren bankalara emekli maaşını taşımak istemektedir. Bundan dolayı bankalar da emekli müşterileri kapmak için büyük bir yarış içerisine girmektedir. Emekli vatandaşlarımız yüksek emekli promosyonu veren bankaları araştırıyor. Yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu. Hangi bankalar yüksek emekli promosyonu veriyor sorusunun yanıtı belli oldu. Emeklilere yüksek promosyon veren bankalar arasında Vakıfbank, Şekerbank, Halkbank, Akbank, QNB Finansbank, TEB, Denizbank, Garanti, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası bulunmaktadır. Dolayısıyla emekli vatandaşlarımız bu bankaların ne kadar promosyon verdiklerini merak ediyor.

Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar

Ülkemizdeki emekli vatandaşlarımız, zaman zaman maaş aldıkları bankaları değiştirerek bankaların vermiş olduğu promosyonlardan yararlanma imkanına sahip olmaktadırlar. Bundan dolayı yüksek promosyon veren bankalar geçmek istiyorlar. Emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar şunlardır:

İş Bankası.

Şekerbank.

Denizbank.

TEB.

QNB Finansbank.

Garanti Bankası.

Yapı Kredi.

Akbank.

Halkbank.

Vakıfbank.

Ziraat Bankası.

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu Ne Kadar?

1499 TL ve altında maaş alan emeklilere 500 TL promosyon

1500 TL ve 2499 TL arasında maaş alan emeklilere 625 TL promosyon

2500 TL ve üstünde emekli maaşı alan emeklilere 750 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Halkbank Emekli Promosyonu Ne Kadar?

1499 TL ve altında maaş alan emeklilere 500 TL promosyon

1500 TL ve 2499 TL arasında maaş alan emeklilere 625 TL promosyon

2500 TL ve üstünde emekli maaşı alan emeklilere 750 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Vakıfbank Emekli Promosyonu Ne Kadar?

1499 TL ve altında maaş alan emeklilere 500 TL promosyon

1500 TL ve 2499 TL arasında maaş alan emeklilere 625 TL promosyon

2500 TL ve üstünde emekli maaşı alan emeklilere 720 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Denizbank Emekli Promosyonu Ne Kadar?

1499 TL ve altında maaş alan emeklilere 675 TL promosyon

1500 TL ve 2499 TL arasında maaş alan emeklilere 850 TL promosyon

2500 TL ve üstünde emekli maaşı alan emeklilere 1000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

İş Bankası Emekli Promosyonu Ne Kadar?

1499 TL ve altında maaş alan emeklilere 750 TL promosyon

1500 TL ve 2499 TL arasında maaş alan emeklilere 875 TL promosyon

2500 TL ve üstünde emekli maaşı alan emeklilere 1000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Akbank Emekli Promosyonu Ne Kadar?

1499 TL ve altında maaş alan emeklilere 850 TL promosyon

1500 TL ve 2499 TL arasında maaş alan emeklilere 1050 TL promosyon

2500 TL ve üstünde emekli maaşı alan emeklilere 1250 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Garanti Bankası Emekli Promosyonu Ne Kadar?

1499 TL ve altında maaş alan emeklilere 1000 TL promosyon

1500 TL ve 2499 TL arasında maaş alan emeklilere 1250 TL promosyon

2500 TL ve üstünde emekli maaşı alan emeklilere 1500 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

TEB

1 TL ile 999 TL ve altında maaş alan emeklilere 850 TL promosyon

1000 TL ve 1999 TL arasında maaş alan emeklilere 1050 TL promosyon

2500 TL ve üstünde emekli maaşı alan emeklilere 1250 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Yapı ve Kredi Bankası Emekli Promosyonu Ne Kadar?

1499 TL ve altında maaş alan emeklilere 1200 TL promosyon

1500 TL ve 2499 TL arasında maaş alan emeklilere 1500 TL promosyon

2500 TL ve üstünde emekli maaşı alan emeklilere 1750 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

QNB Finansbank Emekli Promosyonu Ne Kadar?

1499 TL ve altında maaş alan emeklilere 1000 TL promosyon

1500 TL ve 2499 TL arasında maaş alan emeklilere 1300 TL promosyon

2500 TL ve üstünde emekli maaşı alan emeklilere 1600 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Emekli Maaşları Ne Zaman Hesaba Yatar?

Bağ-kur, emekli sandığı ve SSK’dan emekli olan vatandaşlarımız, 3 yıl boyunca Ziraat Bankası’ndan maaş alma sözü verirlerse maaş miktarına göre şu promosyonları almaya hak kazanırlar:

Emekli vatandaşlarımıza emekli maaşları TC kimlik numarasının son hanesine göre ve yaşına göre yatacağı gün ve saat aralığı değişmektedir. Günü gelen emekli maaşlarının gece saat 00.00 ile 02.00 saatleri arasında yatması beklenir.

Yapı ve Kredi Bankası Emekli Promosyonu Ne Kadar?

1499 TL ve altında maaş alan emeklilere 1100 TL promosyon

1500 TL ve 2499 TL arasında maaş alan emeklilere 1400 TL promosyon

2500 TL ve üstünde emekli maaşı alan emeklilere 1700 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Bankaların promosyon miktarlarını kıyas yaparak hangi bankadan emekli maaşı çekeceğinize karar verebilirsiniz. Bu sayede cebinize fazladan güzel paralar girmiş olacaktır. Bankalar emeklilerimize çok çeşitli cazip kampanyalar düzenleyerek onları kendilerine çekmeye çalışıyor.