Emeklilere ve memurlara zam açıklanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verdiği bilgilere göre; ocak ayında %1.68, şubatta %0.91, martta %1.08, nisan %1.68 olarak artış göstermektedir. İlk aylarda artan oran üzerine farklar maaşa yansıdı. SSK ve Bağkur için belirlenen %5.46 zam olduğu da bilinirken memurlar için ilk 6 aya bakılarak maaşlara 3 zam yansıdı.

Enflasyonda artış söz konusu

Ne kadar fark olur?

Ülke geneli belirlenen enflasyon oranlar yüzdelik kısım olarak belirlenirken bunlar maaşlara yansımaktadır. Merkez Bankası tarafından yayınlanan mayıs ayı enflasyonu %1.27 oldu. Oranların açıklanmadan önce ekonomistlerin tahminleri %1.18 – 1.73 arasında farklılık göstermektedir. 5 aylık kümülatif enflasyonu zammını belirleyecek oran %7.28’e kadar artış olduğu görüldü.

Enflasyon üzerine yapılan anket ile mayıs ayına özel enflasyon oranları memur ve emekliler yüzde 3.8 fark yansıtılırken, aylık enflasyon yüzde 1.73’e çıkması halinde enflasyonda yüzde 4.28 oranında artış olmasını sağlar. Temmuz ayı oranı belirlenirken önceki aya bakılarak hesaplanması Haziran ayının enflasyonunun sıfır olması halinde sadece %3 oranında zam uygulanır.

Temmuzda ikramiye de var

2021 yılında bayram ikramiyelerine 100 TL artış yapılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırıldı ve herkese belirlenen artış ile 1100 TL yattı. Önümüzde Kurban Bayramı da 20 Temmuz’da başlıyor. Ramazan bayramında olduğu gibi Kurban Bayramında da ikramiyeler bayram öncesi 12-20 Temmuz arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Temmuz ayında hem maaşlarda artış hem de ikramiyeler yer alacaktır.