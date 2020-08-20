Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!

Ülkemizde milyonlarca emekli bulunmakta ve bu kişiler emekli maaşları ile geçinmektedirler. Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca emeklinin de ekonomik sıkıntı içinde olduğu bu dönem içinde onların yüzünü güldürecek yeni bir gelişme daha yaşandı. Emeklilerin banka promosyonları sayesinde ek ödeme alacakları ifade edildi. Bu bilginin öğrenilmesi sonrasında vatandaşlar promosyon kapsamında ek ödemeleri nasıl alabileceklerini araştırmaya başladılar.

Hangi Banka Emeklilere Ne Kadar Promosyon Ödemesi Veriyor?

Bankalar müşterilerinin 3 sene aynı bankada kalmaları taahhüdünü vermeleri halinde taahhüdü biten emekliler için ikinci promosyon ödemelerinin yapılacağını belirttiler. Bu bağlamda emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlar ek ürün koşulsuz 1200 TL’ye ulaşan nakit promosyon verileceği ifade edildi. Garanti BBVA ile SGK arasında imzalanan protokol ile 1-31 Ağustos 2020 aralığında 3 sene boyunca Garanti BBVA’dan alma taahhüdünü veren emeklilere ek ürün koşulsuz 1200 TL’ye kadar ulaşan nakit promosyon ödemesi yapılacak.

Banka kapsamında 1500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 800, 1500-2500 TL arasında maaş alanlara 1000 ve 2500 liradan çok emekli maaşı alanlara 1200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

Akbank

Akbank kapsamında da sırasıyla 500, 625 ve 750 TL tutarlarında promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Şekerbank

Şekerbank bünyesinde de sırasıyla 500, 625 ve 750 TL miktarlarında promosyon ödemesi yapılıyor. 2 adet otomatik ödeme talimatı verilmesi halinde 150 TL ve emekli yakınını banka müşterisi yapanlara 150 TL, 1000 TL kredi kartı alışverişine ise 200 TL bonus elde etme imkanı veriliyor.

Vakıfbank, Ziraat Bankası, Fibabank ve Halkbank

Bu bankaların tümünün kapsamında sırasıyla 500, 625 ve 750 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Denizbank

ING Bank

Denizbank bünyesinde sırasıyla 675, 850 ve 1000 TL ödeme yapılıyor. Emekli yakınını banka müşterisi yapanlara her bir müşteri için 100 TL promosyon ödemesi de yapılmaktadır.

ING Bank kapsamında 750 TL’ye kadar ukaşabilen promosyon ödemeleri yapılıyor. Ayrıca Turuncu Ekstra ile yapılan 750 TL harcamalar için her ay 50 TL nakit promosyon sunuluyor.

İş Bankası

İş Bankası bünyesinde sırasıyla 750,875 ve 1000 TL promosyon ödemesi verilmektedir.

Emekli Promosyonu Koşulu Nedir?

Emekli promosyonlarından faydalanabilmek için bankalara 3 sene maaşların o banka üzerinden alınacağı hakkında taahhüt verilmesi gerekmektedir.

Emekliye İkinci Promosyon Ödemeleri Ne Zaman?

Emekli vatandaşlara yapılan promosyon ödemelerinin ilki 2017 senesinde Şubat ayında yapılmıştı. 3 sene taahhüt süresi dolanlar ikinci bir taahhüt daha vererek promosyon ödemelerini alabilecekler.

Taahhüt Süresi Bitmeden Banka Değişikliği Yapılır mı?

Taahhüt süresi sonlanan emekliler istedikleri bankaya geçiş yapabilmektedirler. Ancak taahhüt süresi dolmadan banka değişikliğine gidilememektedir. Kredinin kullanılmaması halinde kalan sürenin promosyonu iade edilerek bankadan ayrılmak mümkündür. Maaşın yatırılması istenen bankalar e-devlet sistemi üzerinden seçilebilmektedir.