2021 yılı Emeklilere Ramazan Bayramı bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

İlk defa 2018 senesinde ödenmeye başlanan ve senede 2 defa Ramazan ile Kurban Bayramları öncesinde ödemesi yapılan emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili araştırma yapan 13 milyon emekli gözleri ile kulaklarını açıklanacak olan ödeme tarihine çevirdi. Fakat, emekli bayram ikramiyelerinin bu sene ne zaman ödeneceği ile ilgili daha bir açıklama gelmedi.

Emekli bayram ikramiyeleri geçen sene salgından dolayı Ramazan Ayı başlamadan önce emekli vatandaşların hesaplarına yatırılmıştı. Bu sene de aynı geçtiğimiz sene olduğu gibi Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin yapılması bekleniyor. 13 Nisan Salı günü başlayacak olan Ramazan Ayı 12 Mayısıs günü sona erecek. 13 Mayısıs günü Ramazan Bayramının 1. günü olarak eda edilecek. Tarihler dikkate alındığı zaman emekli ikramiyelerinin de 3 – 7 Mayısıs tarihleri aralığında emekli vatandaşların hesaplarına yatırılması beklenmekte.

2021 yılı emeklilere Ramazan Bayramı bayram ikramiyesinin miktarı ne kadar?

Emekli vatandaşlara her sene ödenmekte olan bayram ikramiyesinin bu sene de Ramazan ile Kurban Bayramı tarihlerinde hesaplarına yatırılması bekleniyor. İlk defa 2018 senesinde yatırılmaya başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi üç senedir aynı tutar üzerinden emekli vatandaşların hesaplarına yatırılmaya devam etmekte.

Bu sene enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam gelmesi ve ikramiye miktarının 1.083 TL olarak emekli vatandaşların hesaplarına yatırılması beklentiler içinde. Fakat, emekli ikramiyelerinin 2021 senesinde ne kadar olacağı ile ilgili de daha resmi bir açıklama yapılmış değil.

2021 yılı Ramazan Bayramı tarihi ne zamana denk geliyor ?

Hicri Takvim bir ay takvimi olduğundan dolayı yıllar güneş temelli miladi takvime göre 11 – 12 gün kısa. Bu yüzden Ramazan Bayramı her sene bir önceki yıla göre 11 – 12 gün daha erken kutlanıyor. Hicri Takvime göre 10. ay olan Şevval Ayının ilk 3 gününde kutlanmakta olan Ramazan Bayramının bu sene birinci günü 13 Mayısıs 2021 Perşembe gününe denk geliyor. Her sene üç gün sürmekte olan Ramazan Bayramı 14 Mayısıs 2021 Cuma ile 15 Mayısıs 2021 Cumartesi günlerinde devam edecek.

Ramazan Bayramı tatili de hafta sonuna denk gelmesi ile Pazar günüyle birlikte toplam 4,5 gün olmuş olacak.