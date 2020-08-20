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Emeklilere Müjdeli Haber Geldi! 355 TL İntibak Zammı Yapılacak!

Emeklilere müjdeli haber geldi! 355 TL intibak zammı yapılacak! Emeklilerin uzun süredir beklediği intibak zammı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 355 TL intibak zammı yapılacağı gündeme geldi ve düzenlemenin Meclis'e sunulacağı belirtildi. Detaylar emekliler tarafından merak ediliyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:27
Emeklilere Müjdeli Haber Geldi! 355 TL İntibak Zammı Yapılacak!
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Emeklilere Müjde! 355 TL İntibak Zammı Geldi!

Milyonlarca emekli bir süredir intibak ödemelerinin gerçekleşmesini bekliyordu. SSK, memur ya da Bağ- Kur emeklileri için verilen farklara ilgili düzenleme merakla bekleniyordu. 355 TL zam geleceği müjdesi emeklilere verildi. İntibak zammı müjdesi emekli vatandaşları sevindirdi.


Emeklilerin intibak düzenlemesi 2000 yılında gerçekleşmiş ve 300 TL artış göstermişti. Emekli vatandaşlar bu zammın tekrar yapılmasını istemiş ancak uzun bir süre sonuç alamamıştı. Son açıklanan haberlere göre emeklilere müjdeli haber verildi. 2020 yılında 355 TL intibak zammı yapılacağı açıklandı. Düzenleme Meclis’ten onay alırsa emeklilere 355 TL intibak zammı gerçekleştirilecek.

Emekliye 355 TL İntibak Zammı!

Talep edilen intibak zammı ile ilgili büyük bir gelişme yaşandı. Yapılan düzenlemeye göre emeklilere her ay ek ödeme de içinde olacak şekilde 2 bin 324 TL ödeme yapılacak. Sağlık alanında bu ek ödemeler kalktı ancak emekli maaşından kalkmayacak.

Emeklilerin maaşlarına gelen ek ödemeler artık %8 ile %10 oranı arasında para alabilecek. SSK ya da Bağ-Kur emeklilerine gelen ek ödemeler %8 olduğunda 255 ve %10 olduğunda 382 TL olmaktadır. İntibak zammı sayesinde 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 TL zam olacağı gündeme geldi. Düzenleme Meclis’e sunulacak ve onay alınırsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2000 yılından sonra emekli olduysa 355 TL intibak zammı alabilecek.



Son Güncelleme: 20.08.2020 16:27
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