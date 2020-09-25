Emeklilere müjdeli haber! Ek 637 TL gelir!

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Emekliler Deneği tarafından ortaya atılan ve görüşmelere başlandığı belirtilen emeklilere ek ödemeler ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Pek çok emekli vatandaş Bakanlık ve TÜED arasında devam eden görüşmelerden ne sonuç çıkacağını araştırırken halihazırda emeklilere verilen %4 ek ödemenin ekonomik durumlar ve pandemi nedeni ile en düşük %8 veya %10 seviyelerine çıkarılmasını talep etti.

Emeklilere ek ödeme yapılacak mı?

Türkiye Emekliler Deneği tarafından gündeme getirilen memur ek ödemelerinin emekliler için de verilme görüşmeleri devam ediyor. TÜED konu ile ilgili görüşme yaparken emeklilere verilen %4 ek ödemenin en az %8-10 bandına çekilmesi gerektiğini düşünüyor.

Emeklikte en yüksek maaş olan 6.375 TL yapılacak düzenlemeler ile birlikte 255 TL ek gelir elde ederken ek gelir ödemeleri emekli maaşı miktarına göre hesaplanacak.

Tüm emeklilere ek ödeme talebi

Yeni görüşmeler ve TÜED’in taleplerine göre ise 255 TL ek gelirin yeni düzenlemeler ilebandına çekilmesi yönünde.

Görüşmeler devam ederken Bakanlık tarafından şartlar kabul edilirse ek ödeme yüzde %4’ten %8-10 bandına çekilecek. Emeklilere verilen maaşlar sonrasında %10 kabul edilirse maaşlarda 382 TL ek gelir olacak.

Emekli maaşlarına göre düzenlenecek olan ek gelirler en yüksek emekli maaşı olan 6.375 TL için 637 TL olurken 1.500 TL emekli maaşı alan vatandaş için 150 TL olacak. 2.000 TL maaş alan emekli vatanda ise 200 TL ek gelir elde edecek.