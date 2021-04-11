Emeklilere müjde! Bayram ikramiyeleri zamlı olarak yatırılacak

Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliler için yatırılan bayram ikramiyelerinde bu yıl bir ilk yaşanacak. Uygulamaya alındığı tarihten beri 1000 TL olarak verilen ikramiyeler bu yıl enflasyon oranında bir zam uygulanarak emeklilerin hesaplarına öyle yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında 3 yıl önce emekli vatandaşlar için uygulamaya alınan ve ramazan ve kurban bayramlarında biner lira ikramiye olarak verdiği sözü devam ettireceklerine, fakat bu yıl bir değişiklik yaparak ikramiyelere enflasyon oranında artış yaparak ilk ödemeyi mayıs ayının başında, ikinci ödeme olan kurban Bayramı ikramiyesini ise temmuz ayının ortasında gerçekleştireceklerini söyledi.

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bayram ikramiyesi olarak verilen ödemelere ocak ve temmuz aylarında açıklana ve bir önceki 6 aylık bir süre için belirlenen enflasyon oranında bir artış yapılacak. Buna göre; geçtiğimiz ocak ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranının yüzde 8.36 olarak belirlenmişti. Bayram ikramiyelerinin bu sayede 1000 TL'den 1.083 lira 60 kuruşa çıkmış olacak ve emeklilere 1,083 TL olarak ödenecek.