Emeklilere müjde! 5 bin liraya varan ödeme yapılacak

Milyonlarca emekli, bayramda aldığı ikramiyeler sonrasında avans beklentisine girdi. Bankaların maaş müşterilerine tanıdığı promosyon ödemelerinin yanında SGK aracılığıyla avans ödemeleri de yapılıyor. Bu kapsamda emeklilerin 4800 TL’lik bir ödeme alma ihtimali söz konusu oluyor.

Emeklilere faizsiz 5 bin TL ödeme kapıda!

emekli vatandaşlara faizsiz yapılacak olan ödemelerin, yüksek taksitlerle geri ödeneceği belirtiliyor. Buna göre borcu olmayan emekliler aylık taksitlerini kolayca ödeyebilecek.

Ödemelerde 12 ay, 24 ay ve 36 ay vade imkanı bulunmaktadır. Konu hakkında SGK’dan detaylı bir açıklama beklenirken, yapılacak ödemenin emeklilere rahatlama sağlayacağı düşünülüyor.