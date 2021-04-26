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Emeklilere bayram ikramiyesi bu sene zamlı verilecek mi, ne zaman verilecek?

Her yıl düzenli olarak verilen emekli ikramiyelerinin ne zaman verileceği ve zamlanıp zamlanmayacağı merak ediliyor. 2021 yılı bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili açıklama yaptı. Emekli ikramiyeleri enflasyon oranında artacak! Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

26 Nisan 2021 Pazartesi 06:51
Emeklilere bayram ikramiyesi bu sene zamlı verilecek mi, ne zaman verilecek?
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Emeklilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Ne zaman verilecek?

Emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı en çok araştırılanlar arasında yer aldı.Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye verilen ikramiyeler, bayram ikramiyesi olarak bilinmekte. 2021 yılında hangi gün yatacağı ve ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmıştı. Erdoğan yaptığı açıklamada, emekli bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında yükseltileceğini söyledi. Önceki yıllarda emeklilere 1000 TL ikramiye verilmekteydi. Ancak bu sene emekli ikramiyesinde zam olacak.

Emekli ikramiyesine ne kadar zam uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli olanlara müjdeli haberi söyledi. Bayram ikramiyelerinde zam olacak. ‘ Yaklaşık 3 sene önce emeklilerimize bayramlarda 1000 TL ikramiye ödeme sözü vermiş, bu sözümüzü hemen uygulamıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazandaki ilk ödemesi Mayısıs ayı ilk haftasında, Kurban Bayramı ödemesi ise Temmuz ayı ortasında yatırılacak. En az emekli maaşını 1500 TL’ye artırarak vatandaşlarımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL’den başladığını da belirtiyorum.’ ifadelerini kullanan Erdoğan, emeklilere yönelik müjdesini verdi.

Emekli ikramiyesi hangi gün ödenecek?

Bu sene Ramazan Bayramı için Mayısıs ayının başında,Kurban Bayramı için de Temmuz ayının ortasında ikramiyeler emekli kişilere ulaştırılacak.




Son Güncelleme: 26.04.2021 06:51
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EmekliİkramiyeBayram İkramiyesi
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