Emeklilere 1750 TL'ye kadar ödeme!

Geçtiğimiz senelerde AK parti hükümeti tarafından uygulamaya alınan emekliye promosyon ödemeleri kapsamında bankalar arasında ki rekabet kızıştı. Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar emekli vatandaşların maaşlarını kendi kurumlarına taşımaları için farklı kampayalar ve promosyon ödemeleri sunuyor. Bazı emekli vatandaşlara 3 senelik taahhüt karışılığında 1.750 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Önceki senelerde emekli olan kişiler ile yeni emekli olan vatandaşlar emekli olduğu gün bankaya 3 yıllık taahhüt vermesiyle promosyon ödemesi almaya hak kazanıyor.

Emekli kişinin aldığı maaş tutarına göre bankaların verdiği promosyon ödemeleri ve sundukları avantajlar değişiklik gösterebiliriyor. Bankaların bu sene emekliye ödedikleri tutar 500-625- 750 lira olurken, bu tutar maaşa bağlı olarak 1.750 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Hangi Banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira.

DENİZBANK: Emeklinin aldığı maaşa göre 675, 850, 1.000 lira arasında promosyon ödemesi yapıyor.

FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapılıyor.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.000, 1.250, 1.500 lira. Ayrıca emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira promosyon ödemesi yapılıyor.

HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.

QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.

ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 900, 1.200, 1.500 lira. 1.500 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.

TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 850, 1.050, 1.250 lira.