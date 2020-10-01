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Emekliler için bir kereye mahsus olarak 15 Bin Türk Lirası değerinde kredi verilecek, tek yapılması gereken başvuruda bulunmak!

Covid-19 döneminde geçim darlığına düşen emekliler için müjde! Tek seferlik 15 Bin Türk Lirası değerinde kredi imkânı sağlanacak. Ayrıca sadece emekliler değil, ev hanımları, işçi olan veya olmayan bireylerde yapabilecek, tek yapılması gerek ise başvurmak! Başvuruların nereye ve nasıl yapılacağını ise haberimizde bulabilirsiniz.

01 Ekim 2020 Perşembe 15:15
Emekliler için bir kereye mahsus olarak 15 Bin Türk Lirası değerinde kredi verilecek, tek yapılması gereken başvuruda bulunmak!
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Covid-19 pandemisi sürecinde gelir sıkıntısına düşen emekliler, ev hanımları veya bir işyerinde çalışan ve çalışmayan herkesin yararlanabileceği bir kredi imkânı gündeme geldi. Verilecek olan kredide ise herhangi bir sabit gelir gösterilmesi istenmemekte. Kişi başvuruyu yaptığı günün içerisinde kredi onaylaması başlayacak ve direk bireylerin gösterdiği hesaba 15 Bin Türk Lirasına kadar istenilen kredi tutarı yatırılacaktır. Gelir belgesi gibi şartların yer almadığı kredi başvurusunun onayının ardından bankaya gitmeye bile gerek yoktur çünkü para direk hesaba yatırılacaktır. Yararlanmak isteyen vatandaşların tek yapması gereken Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaralarını 5030’ a kısa mesaj şeklinde göndermektir veya 0850 220 85 73 numarasını arayarak başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır. Verilen krediler ise sadece bir kereye mahsustur.

Finansbank 15 Bin Türk Lirası değerinde verilen krediden yararlanmak için gerekli koşullar:

Krediden yararlanmak isteyen bireyin başvuruda bulunması yeterli olacaktır. Kredi hakkında detaylar ise:

*Ödemeler müşteri sıkmadan yapılmaktadır, yani ödemeler vatandaşı zora sokmayacak miktarda alınacaktır,


*Tanışma kredisi alan bireyler önceden başka bankalar ile çalışmış olsalar da QNB Finasbanka geçiş yaptıkları taktirde bir çok özel fırsattan yararlanabilecek,

*Borç transfer kredisi altında tüm borçlar bir çatı altına toplanacak ve uygun faiz oranları ile müşteriye ödeme fırsatları verilecek ve bu fırsatlardan sadece başvuru yaparak yararlanılabilecek,

*Maaşların QNB Finansdan almaları şart koşulmaktadır. Maaşı QNB’ den alan müşteriler ise daha çeşitli fırsatlardan da yararlanabilmekte,

* İlk üç ay ödeme talep edilmez, üç ayın ardından ise düşük faiz oranları ile ödemeler başlar.



Son Güncelleme: 01.10.2020 15:15
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