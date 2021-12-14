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Emekli yılbaşı ikramiyesi 2022 verilecek mi? Yılbaşı ikramiyesi emekliye ne zaman verilecek?

Yılbaşına sayılı gün kala emeklilere verilmesi planlanan yılbaşı ikramiyesi gündeme geldi. Emekli vatandaşlar 2022 yılında emekli yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, yılbaşı ikramiyesi emekliye ne zaman verilecek araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar.

14 Aralık 2021 Salı 01:59
Emekli yılbaşı ikramiyesi 2022 verilecek mi? Yılbaşı ikramiyesi emekliye ne zaman verilecek?
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Ramazan ve Kurban Bayram’larında ikramiye alan emekliler, yılbaşı ikramiyeleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Son dönemde dolar kurunun yükselmesi ve hemen hemen her üründe fiyat artışının yaşanması emeklileri de oldukça etkiledi. Emekliler, yeni yılda ikramiye yardımı talep ediyor.

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

2022 yılı için emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilmesi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2022 yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

Önceki yıl meclis onayından geçen ve 2021 yılında geçerli olan 1100 TL’lik yılbaşı ikramiyesi verilmişti. Yeni yılda karar onaylandıktan ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra belirlenen zamlı miktarın emeklilerin hesaplarına yatması bekleniyor.

Emekli ikramiyesini kimler alabilir?

Emeklilere verilecek olan yılbaşı ikramiyesi kararının onaylanmasından sonra başvuruya gerek kalmadan yılbaşından önce ikramiye tutarı hesaplara yatırılacak. Yılbaşı ikramiyesi almak isteyen kişiler Aralık ayından sonra emekli olmaları ya da önceden de emekli maaşı alması halinde de yılbaşı ikramiyesinden faydalanabilecek.


Son Güncelleme: 14.12.2021 01:59
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