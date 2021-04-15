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Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
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Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!

Milyonlarca emeklinin Mayısıs ayının ilk haftası alacakları zamlı ikramiyelerle yüzleri gülerken, ekonomistler ellerindeki beklenti anketi verilerine dayanarak Temmuz ayının memur ve emekliler için zam ayı olacağını söylüyorlar.

15 Nisan 2021 Perşembe 12:02
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bayram ikramiyelerinin zamlı olarak Mayısıs ayının ilk haftasında yatacağını duyurmuştu. Şimdi de ekonomistler beklenti anketi sonuçlarında elde ettikleri verilerle Memur ve emeklilere Temmuz ayında yüzde 7.09 zam göründüğünü değerlendiriyorlar.

Temmuz ayına yapılacak olan zam beklentisi gerçekleştirilen beklenti anketinden gelirken enflasyon tahminlerine göre emekli ve memurlara Temmuz ayında yüzde 7.09 zam yapılması öngörülüyor. Milyonlarca vatandaş için Temmuz zam ayı olması değerlendirilirken SSK ve Bağ- Kur'dan emekli olanların 2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon oranında bir zam alacağı aktarıldı.

Diğer taraftan memur ve memur emeklilerinin de yüzde 3 oranında zam ve ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranında da yüzde 3'ü aşan kısım kadar fark alacaklar. Zam oranlarına ilişkin ipuçlarının Merkez Bankası'nın yaptığı Nisan ayı beklenti anketinden gelirken ekonomistlerle gerçekleştirilen beklenti anketinde enflasyon tahmininin, Nisan ayı için yüzde 1.51 ve Mayısıs ayı için yüzde 1.05 oranında olurken Haziran ayı için yüzde 0.67 olarak çıktığı belirtildi.

Zamların kesin oranlarının 5 Temmuz'da belirleneceğini ifade edildiği değerlendirmede, memur ve emeklilerin aynı ayda maaşlarını zamlı alacakları kaydedildi.

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 12:02
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