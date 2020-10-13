İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Emekli promosyonları ne zaman yatırılacak?

Ülkemizde yaşayan 10 milyon emekliyi yakından ilgilen emekli promosyonlarıyla alakalı resmi açıklama yapıldı. Emekli vatandaşlarımız emekli promosyon başvurularının başlayıp başlamadığını merak ediyor.

13 Ekim 2020 Salı 09:19
Emekli promosyonları ne zaman yatırılacak?
Takip Et:

2020 emekli promosyon ödemeleriyle alakalı detaylar belli oldu. Emekli promosyonları PTT ve kamu bankaları üzerinden vatandaşlarımıza verilmektedir. Ülkemizde yaşayan 10 milyon emekliyi yakından ilgilen emekli promosyonlarıyla alakalı resmi açıklama yapıldı. Emekli vatandaşlarımız emekli promosyon başvurularının başlayıp başlamadığını merak ediyor.


Bankalar, maaşlarını taşıyan emekli vatandaşlarımıza promosyon imkanı sunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde emekli promosyonlarıyla alakalı bazı açıklamalar yapılmıştı. Buna göre emekli promosyon ödemeleri ile ilgili yapılacak olan şeyler netlik kazandı. Konuyla ilgili Türkiye Bankalar Birliği açıklamalarda bulunmuştu. Bankanın sunmuş olduğu bazı şartları yerine getiren vatandaşlarımı emekli promosyonu alma hakkı elde edecekler. Her bankanın şartları birbirinden farklı olmaktadır. Genel anlamda tüm bankaların ortak şartı olarak, emekli vatandaşlarımızın 3 yıl boyunca emekli maaşlarını o bankadan alma şartıdır. Bu şartları sağlamayan vatandaşlarımız emekli promosyonu alamamaktadır.

Emekli Promosyonları Ne Kadardır?

Emekli promosyon ödemelerinde ücretler 500 TL ile 1.200 TL arasında değişmektedir.

  • Ziraat Bankası emekli promosyon ödemelerinde 1.500 TL maaş alan emekliye 500 TL, 1.500 TL ile 2.000 TL arasında maaş alanlara 625 TL ödeme yapılmaktadır. 2.500 TL ve üzerinde maaş alan vatandaşlarımıza ise 750 TL promosyon ödemesi yapılır.
  • Türkiye İktisat Bankası emekli promosyon ödemelerinde 1.500 TL maaş alan emekliye 500 TL, 1.500 TL ile 2.000 TL arasında maaş alanlara 625 TL ödeme yapılmaktadır. 2.500 TL ve üzerinde maaş alan vatandaşlarımıza ise 750 TL promosyon ödemesi yapılır. Bunun haricinde banka 500 TL daha promosyon verir. Gerekli şartları yerine getirenlere verilmektedir.
  • Yapı Kredi’nin emekli promosyon ücretleri de 500 TL, 625 ve 750 TL arasında değişmektedir. Bunun haricinde 175 TL, 225 TL ve 250 TL olarak ek promosyon ödemeleri de yapılmaktadır.
  • Halkbank emekli promosyon ödemelerinde 1.500 TL maaş alan emekliye 500 TL, 1.500 TL ile 2.000 TL arasında maaş alanlara 625 TL ödeme yapılmaktadır. 2.500 TL ve üzerinde maaş alan vatandaşlarımıza ise 750 TL promosyon ödemesi yapılır.
  • Güvence Bankası’nda emekli promosyon ödemeleri biraz yüksektir. 1.500 TL maaş alan emekliye 800 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alan emekliye 1.000 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 1.200 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Ödemeler Ne Zaman Yapılıyor?

Bankaların sunmuş olduğu gerekli şartları sağlayan emekli vatandaşlarımız, başvuruda bulunmadan emekli promosyon ödemesi alabilmektedir. Sözleşme tarihinden sonra en geç 1 ay içerisinde ödemeler hesaplara yatırılmaktadır. Promosyon ödemeleri de ATM üzerinden tek seferde çekilebilecek. 



Son Güncelleme: 13.10.2020 09:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmekliPromosyonEmekli Promosyonları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nobel Ekonomi Ödülü'ne Paul Milgrom ve Robert Wilson layık görüldü
Nobel Ekonomi Ödülü'ne Paul Milgrom ve Robert Wilson layık görüldü
Erzurum'da yeni altın rezervi keşfedildi!
Erzurum'da yeni altın rezervi keşfedildi!
Sivas patates rekoltesiyle yüzleri güldürüyor
Sivas patates rekoltesiyle yüzleri güldürüyor
Land Rover Discovery Sport Türkiye fiyatı belli oldu!
Land Rover Discovery Sport Türkiye fiyatı belli oldu!
İş sahibi olmayanlara İŞKUR destekli mesleki kurs eğitimi ve 17.200 TL destek ödeneği!
İş sahibi olmayanlara İŞKUR destekli mesleki kurs eğitimi ve 17.200 TL destek ödeneği!
Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev alanlara müjde: Yüzde 20 indirim yapıyoruz
Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev alanlara müjde: Yüzde 20 indirim yapıyoruz

Popüler Haberler

Emekli promosyonları ne zaman yatırılacak?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13 Ekim 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Arka Sokaklar dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Askere gidecek olanların yapması gerekenler nelerdir? 2020 Askerlik işlemleri
En Şık Benim TV8 başvuru nasıl yapılır? Sevgili Dünürüm yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Agi asgari ücrete dahil mi? 2020
TÜVTÜRK araç muayene öncesinde hazırlanacak belgeler nelerdir? Ekim 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Engelli raporu yenileme işlemi nasıl yapılır? Engelli raporu ile sağlanan yardımlar
Market bayiliği veren firmalar ve şartları 2020
Süt, yoğurt, un, şeker, pirinç ve daha pek çok malzemenin bardak ölçüleri nasıldır? Hangisi kaç gram eder?
Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı sözlü kavgasında kimler ne söyledi?
Kuruluş Osman 20. bölümüyle nefes kesti. Osman Bey tuzağa düştü.
Yemekteyiz 6 Eylül Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın finalinde kazanan kim oldu?
Seksenler dizisi izlendi mi? Yeni sezon reytingleri nasıl?
Hırdavat bayiliği veren firmalar hangileri? 2020
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Ekim 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bankaların güncel kredi faiz oranları 13 Ekim 2020 Salı
Çukur Seren kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? İrem Sak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kalk Gidelim bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Türkiye il plaka ve telefon kodları listesi 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.