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Emekli promosyonları kaç yılda bir yapılır? 2021 Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

Birçok kişinin merak ettiği Emekli promosyonları kaç yılda bir yapılır? Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 24 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyarak Emekli promosyonları kaç yılda bir yapılır? Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

24 Şubat 2021 Çarşamba 13:28
Emekli promosyonları kaç yılda bir yapılır? 2021 Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?
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2020 emekli promosyon ödemeleriyle alakalı detaylar belli oldu. Emekli promosyonları PTT ve kamu bankaları üzerinden vatandaşlarımıza verilmektedir. Ülkemizde yaşayan 10 milyon emekliyi yakından ilgilen emekli promosyonlarıyla alakalı resmi açıklama yapıldı. Emekli vatandaşlarımız emekli promosyon başvurularının başlayıp başlamadığını merak ediyor.

Bankalar, maaşlarını taşıyan emekli vatandaşlarımıza promosyon imkanı sunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde emekli promosyonlarıyla alakalı bazı açıklamalar yapılmıştı. Buna göre emekli promosyon ödemeleri ile ilgili yapılacak olan şeyler netlik kazandı. Konuyla ilgili Türkiye Bankalar Birliği açıklamalarda bulunmuştu. Bankanın sunmuş olduğu bazı şartları yerine getiren vatandaşlarımı emekli promosyonu alma hakkı elde edecekler. Her bankanın şartları birbirinden farklı olmaktadır. Genel anlamda tüm bankaların ortak şartı olarak, emekli vatandaşlarımızın 3 yıl boyunca emekli maaşlarını o bankadan alma şartıdır. Bu şartları sağlamayan vatandaşlarımız emekli promosyonu alamamaktadır.

Emekli Promosyonları Ne Kadardır?

Emekli promosyon ödemelerinde ücretler 500 TL ile 1.200 TL arasında değişmektedir.

  • Ziraat Bankası emekli promosyon ödemelerinde 1.500 TL maaş alan emekliye 500 TL, 1.500 TL ile 2.000 TL arasında maaş alanlara 625 TL ödeme yapılmaktadır. 2.500 TL ve üzerinde maaş alan vatandaşlarımıza ise 750 TL promosyon ödemesi yapılır.
  • Türkiye İktisat Bankası emekli promosyon ödemelerinde 1.500 TL maaş alan emekliye 500 TL, 1.500 TL ile 2.000 TL arasında maaş alanlara 625 TL ödeme yapılmaktadır. 2.500 TL ve üzerinde maaş alan vatandaşlarımıza ise 750 TL promosyon ödemesi yapılır. Bunun haricinde banka 500 TL daha promosyon verir. Gerekli şartları yerine getirenlere verilmektedir.
  • Yapı Kredi’nin emekli promosyon ücretleri de 500 TL, 625 ve 750 TL arasında değişmektedir. Bunun haricinde 175 TL, 225 TL ve 250 TL olarak ek promosyon ödemeleri de yapılmaktadır.
  • Halkbank emekli promosyon ödemelerinde 1.500 TL maaş alan emekliye 500 TL, 1.500 TL ile 2.000 TL arasında maaş alanlara 625 TL ödeme yapılmaktadır. 2.500 TL ve üzerinde maaş alan vatandaşlarımıza ise 750 TL promosyon ödemesi yapılır.
  • Güvence Bankası’nda emekli promosyon ödemeleri biraz yüksektir. 1.500 TL maaş alan emekliye 800 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alan emekliye 1.000 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 1.200 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Ödemeler Ne Zaman Yapılıyor?

Bankaların sunmuş olduğu gerekli şartları sağlayan emekli vatandaşlarımız, başvuruda bulunmadan emekli promosyon ödemesi alabilmektedir. Sözleşme tarihinden sonra en geç 1 ay içerisinde ödemeler hesaplara yatırılmaktadır. Promosyon ödemeleri de ATM üzerinden tek seferde çekilebilecek. 



Son Güncelleme: 24.02.2021 13:28
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