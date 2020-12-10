Emekli, polis, öğretmen, hemşire ve imamların maaşları ne kadar olacak? 2021 Ocak Memur maaşları zammı ne zaman belli olacak?

2021 yılına az bir süre kamu personelleri yeni yılda memur maaşlarının ne kadar olacağına çevrildi. Memur maaşlarına yapılacak olan zamlarda açıklanan enflasyon oranları dikkate alınıyor. Kasım ayında açıklanan enflasyon oranı yıllık bazda %14,03 olmuştu.

TÜİK verilerine göre Kasım ayı fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %14,03 arttı. Aylık bazda ise artış %2,3 oldu. Açıklanan bu rakamlara göre Bağkur emeklilerine Ocak ayında %7 zam yapılacak. Kesin zam rakamı Aralık ayında açılanacak enflasyon oranının ardından 4 Ocak’ta açıklanacak.

2021 memur zammı ne zaman gelecek?

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre 2021 yılında memur maaşlarına yapılacak zam belli olacak. Memur maaşlarına yıl iki kez zam yapılmaktadır. Bu zamlar yılın ilk ayında ve yılın ortası olan Haziran ayında yapılmaktadır.

2021 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Memur maaşları nasıl belirleniyor?

Devlet memurlarının maaşlarına %3 oranında zam yapılacak. Emekli ve çalışan memurlara yapılacak zamlarda enflasyon oranı dikkate alınacak. Aralık ayında açıklanacak enflasyon rakamının ardından 4 Ocak tarihinde belli olacak. Özlük hakkı ve maaş zam oranlarına göre %3 zam kesin olarak yapılırken bu orana enflasyon oranı da eklenecek. Uzman görüşlerine göre 2021 yılında memur maaşlarına ortalama %3,49 oranında zam yapılacak.

Memur maaşları belirlenirken kişinin eğitim seviyesi, medeni durumu ve hizmet süresi dikkate alınmaktadır. Son olarak 2020 yılının Temmuz ayında yapılan %5,75’lik zamla birlikte memur maaşları şu şekilde aşağıdaki gibi olmuştu.