Emekli olup aynı işyerinde çalışanlar dikkat! SGK'dan maaş şartı için yeni genelge

Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre emeklilik dilekçesi verilmesi için işten ayrılma zorunluluğu getirilmesiyle ilgili hükmün iptal edilmesi sonrası milyonlarca çalışan merakla çıkacak olan net kararı beklemeye başlamıştı. Bu meraklı bekleyişe Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hazırladığı bir genelgeyle açıklık getirdi.
SGK'DAN EMEKLİ MAAŞLARI HAKKINDA GENELGE
Söz konusu genelge kapsamında 30 Eylül 2008 tarihi öncesi dilekçe vererek hak sahibi olan kişiler hakkında işlem yapılmayacağı ve maaş haklarının ödenmesine devam edileceği kaydedilirken kesintilerin de iade edileceği belirtildi.
Son Güncelleme: 26.03.2021 11:09