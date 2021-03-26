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Emekli olup aynı işyerinde çalışanlar dikkat! SGK'dan maaş şartı için yeni genelge

SGK tarafından hazırlanan bir genelgede AYM'nin verdiği karara ilişkin değişiklik yapıldığı kaydedilerek emekli maaşlarının hak sahiplerine bağlanılması için işten ayrılmaları gerektiği belirtildi. Karar 30 Eylül 2008'den sonra emekli olacak olan çalışanlar için geçerli olacak.

26 Mart 2021 Cuma 11:09
Emekli olup aynı işyerinde çalışanlar dikkat! SGK'dan maaş şartı için yeni genelge
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Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre emeklilik dilekçesi verilmesi için işten ayrılma zorunluluğu getirilmesiyle ilgili hükmün iptal edilmesi sonrası milyonlarca çalışan merakla çıkacak olan net kararı beklemeye başlamıştı. Bu meraklı bekleyişe Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hazırladığı bir genelgeyle açıklık getirdi.

SGK'DAN EMEKLİ MAAŞLARI HAKKINDA GENELGE

AGK tarafından hazırlanan bir genelgede 506 Sayılı eski kanuna ek olarak düzenlenen 62'nci maddesinde olan düzenlemenin iptal edildiği söz konusu 62'nci maddenin yürürlükten kaldırılmasına karar verildiğinin belirtildi ve 2008 yılından sonra sonra yaşlılık aylığı dilekçesi için vatandaşların kendilerine maaş bağlanabilmesi için çalıştıkları işten ayrılmaları gerektiği ifade edildi. Genelge uyarında emeklilik dilekçesinin verilmesi sonrası aynı işte çalışmaya devam eden hak sahiplerinin işten ayrılmadıklarının tespiti halinde yersiz kapsamında alınan aylıkların borç kapsamında alındığı bildirildi.

Söz konusu genelge kapsamında 30 Eylül 2008 tarihi öncesi dilekçe vererek hak sahibi olan kişiler hakkında işlem yapılmayacağı ve maaş haklarının ödenmesine devam edileceği kaydedilirken kesintilerin de iade edileceği belirtildi.



Son Güncelleme: 26.03.2021 11:09
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SGKEmekli MaaşıGenelgeMaaş Bağlanma şartıAym Kararı
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