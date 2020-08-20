Emekli olmayan ve başvuru yapan herkese geri ödemesiz 2 Bin 135 TL!

Henüz emekli olamamış kişileri mutlu edecek bir açıklama yapıldı. 10 sene süresince prim ödemesini yapan ancak gerekli şartları sağlamayan kişiler emekli olamamaktadır. Bu durumda olan kişilerin mağduriyetinin giderilmesi için emekli olamayan kişilere devlet desteği kampanyası başlatıldı.

10 sene içerisinde 3652 prim günü yatırmış olan ancak gerekli şartları yerine getiremeyen emekli adaylarına devlet desteği verilecek. Bu durumda olan kişilere devlet tarafından 3 ayda bir olacak şekilde 2135 TL destek verilecek. Ancak bu destekten yalnızca 65 yaş ve büyük kişiler yararlanabilecek.

2135 TL Devlet Desteği Başvuruları Nereden Yapılacak?

65 yaşında ve üzerindeki olan ancak emeklilik şartlarını yerine getiremeyen kişilerin 2135 TL destek alabilmesi için 10 sene prim ödemesi yapmış olması gerekmektedir. 2135 TL’lik devlet desteğine başvuru yapmak isteyen kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının il müdürlüklerine müracaat etmesi gerekiyor.

Hak sahipleri bu desteğe vatandaşlık numaralarıyla müracaat edebilecek. Başvuruların ardından kişi hakkında araştırma yapılacak ve onay alan kişilere 3 ayda bir olacak şekilde 2135 TL ödenecek.