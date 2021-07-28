Emekli olmak isteyenlere kredi müjdesi! SGK, 3 büyük bankayla anlaşma imzaladı..

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye'nin 3 büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile kredi anlaşmasına imza attı. Yapılan anlaşma kapsamında emekli olmak isteyen vatandaşlara kredi imkanı sunulurken kredinin taksitleri bağlanacak olan emekli aylıklarından kesintiler halinde geri tahsil edilecek. Prim günlerini tamamlayarak emekli olmak isteyen sigortalılar bu bankalara 1 Kasım tarihine kadar başvuru yaparak aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vadeyle kredilerini kullanabilecekler.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile AGK arasında imzalanan iş birliği protokolünde yapılandırmaya alınan prim borçlarını veya ihya edilecek sürelerine ait borçların ödenmesi halinde emekli olma hakkında sahip olacak olan sigortalılara sağlanacağı belirtildi. İmzalanan protokol kapsamında yapılandırmaya alınan borcunu kredi ile ödenmesi durumunda emekli olup aylık bağlanan sigortalılar herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden emekli maaşlarından yapılacak olan kesintiyle kredi taksitlerinin ger ödemelerini gerçekleştirebilecekler.

1 Kasım tarihine kadar yapılacak olan başvurularda sigortalılar anlaşmaya varılan banklardan aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vadeyle kredilerini kullanabilecekler.