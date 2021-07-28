Emekli olmak isteyenlere kredi müjdesi! SGK, 3 büyük bankayla anlaşma imzaladı..

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye'nin 3 büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile kredi anlaşmasına imza attı. Yapılan anlaşma kapsamında emekli olmak isteyen vatandaşlara kredi imkanı sunulurken kredinin taksitleri bağlanacak olan emekli aylıklarından kesintiler halinde geri tahsil edilecek. Prim günlerini tamamlayarak emekli olmak isteyen sigortalılar bu bankalara 1 Kasım tarihine kadar başvuru yaparak aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vadeyle kredilerini kullanabilecekler.
1 Kasım tarihine kadar yapılacak olan başvurularda sigortalılar anlaşmaya varılan banklardan aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vadeyle kredilerini kullanabilecekler.
Son Güncelleme: 28.07.2021 16:13