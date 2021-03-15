Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım?

Emekliliği yaklaşan kişilerin merak ettiği sorulardan birisi emekli maaşlarının ne kadar olacağıdır. Emekli olan kişinin maaşı bazı durumlara göre değişiklik göstermektedir. Emeklilik sorgulama işlemleri 4A ve 4B için ayrı olarak yapılabilmektedir. Emeklilik maaşı hesaplanırken kişinin ödediği prim ve çalıştığı gün sayısı baz alınmaktadır.

Emeklilik maaşı nasıl hesaplanır?

Emeklilik maaşı 4/A ve 4/B çalışanları için farklı hesaplanmaktadır. Emeklilik maaşınızı hesaplamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

4/A Emeklilik maaşı nasıl hesaplanır?

4/B Emeklilik maaşı nasıl hesaplanır?

http://e.sgk.gov.tr/ Adresine tıkladıktan sonra ilk olarak T.C kimlik numaranızı ardından SSK sicil no, baba adı, nüfusa kayıtlı olduğunu il ve doğum tarihi bilgilerinizi girdikten sonra sorgula seçeneğine tıklayarak alacağınız emekli maaşını sorgulayabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi Adresine giriş yaptıktan sonra E-devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile sisteme giriş yapın ardından kurumunuzu seçin ve sorgulayın.

E-SGK üzerinden emekli maaşı nasıl hesaplanır?

http://e.sgk.gov.tr/ adresine tıkladıktan sonra vatandaş seçeneğini seçin. Ardından emekliği aylığı ve ikramiye hesaplama menüsüne girerek burada yer alan sigorta kolunu se.in. T.C kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı olduğunu il ve doğum tarihi bilgilerinizi girdikten sonra emeklilik bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.