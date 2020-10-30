Emekli maaşlarına intibak zammı! Maaşlara 350 TL'lik zam!

Emekliler için intibak zammı düzenlemesinin yapılması bekleniyor. Türkiye Emekliler Deneği tarafından dile getirilen intibak zammı ile birlikte tüm emeklilerin aynı imkanlardan yararlanması hedefleniyor. Ülkemizde 2000 yılı öncesi emekli olan kişiler ile 2000 yılı sonrası emekli olan insanlar arasında imkan ayrımları bulunuyor. Yeni düzenlemeler ile birlikte intibak zammının gelmesini bekleyen emekliler, bu sayede 355 TL’lik ek ödeme almaya hazırlanıyor.

Emekli intibak yasasında son durum ne oldu?

Emekliler arasında maaş farklılıkları oldukça yüksektir. Yeni düzenlemeler ile birlikte emeklilerin maaşları arasındaki farkların azalması bekleniyor. Emeklilik tarihine göre farklı emeklilik şartlarına tabi olan emeklilerin ortak şartlara sahip olmasını isteyen TÜED, 2000 sonrası emekli olan kişilere de öncesi gibi şartlar sağlanmasını ve intibak zammı ile arada oluşan farkların kapanmasını istedi.

Açıklama yapan Türkiye Emekliler Deneği, 2000 yılı öncesi emekliler ile sonrasında emekli olmuş kişiler arasında 300 TL’yi bulan farkın kapatılması gerektiğini açıkladı. Bu farkın kapanması ile birlikte yeni emekli olan kişilerin artık daha iyi bir maaş almasını hedefleyen denek, emekliler arasında oluşan maaş farkının da kapanması gerektiğini savundu.

2008 yılı sonrası aylıklarda oluşan kayıpların artmasıyla birlikte emeklilerin aldıkları maaş arasındaki farklar giderek arttı. Bu farkları ortadan kaldıracak düzenlemenin meclisten çıkmasını bekleyen emekliler, yeni değişiklikler ile birlikte iyileştirilmiş maaşlar almayı bekliyor.

Cumhurbaşkanının konuya el atacağına inanılıyor

Emekliler arasında oluşan eşitsizliği kaldırmak için intibak yapılmasının şart olduğunu açıklayan TÜED, bu intibak düzenlemesi ile birlikte sigorta mevzuatı ve karma sistemin yarattığı maaş farklılıklarının ortadan kalkmasını bekliyor. Bu duruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerekli özeni göstereceğini düşünen TÜED, gerekli adımlar için Erdoğan’ın yardımcı olacağına inandıklarını açıkladı.