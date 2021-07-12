Emekli maaşları ile bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

SSK emeklilerinin Temmuz ayı zamlı maaşları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri bu hafta gerçekleşecek. Emekliler bayram ikramiyesi olarak bin 100 lira alacakken maaşlarda 8,45 oranında yapılan zamlı bir şekilde ödenecek. SSK emeklileri Temmuz zammı ile birlikte bin 625 ile 7 bin 791 lira arasında maaş almış olacaklar.
Ekonomik verilerin açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında yüzde 8.45 zam yapılması kararlaştırıldı. Söz konusu artışlarla birlikte zamlı maaşlar ve ayrıca verilen bayram ikramiyesi, Kurban Bayramı öncesi maaş hesaplarına yatırılacak.
ZAMLI MAAŞLAR VE İKRAMİYE YARIN HESAPLARA YATIYOR
Emekli maaşları ve aynı zamanda uygulanacak olan yüzde 8.45'lik ek ödemeler yarın hesaplara yatırılacak. Bin 100 lira bayram ikramiyesi de aynı anda hesaplarda olacak. İşte, emeklilerin maaşlarının yatırılacağı ayrıntılı tarih tablosu: