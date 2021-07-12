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Emekli maaşları ile bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Kurban Bayramı'nın maaş ödemeleri haftasına denk gelmesiyle birlikte emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri bu hafta hal sahiplerinin hesaplarına yatacak. Peki, maaş ve ikramiyeler hangi gün ödenecek? İşte maaşların ödeme günü tablosu..

12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:55
Emekli maaşları ile bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?
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SSK emeklilerinin Temmuz ayı zamlı maaşları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri bu hafta gerçekleşecek. Emekliler bayram ikramiyesi olarak bin 100 lira alacakken maaşlarda 8,45 oranında yapılan zamlı bir şekilde ödenecek. SSK emeklileri Temmuz zammı ile birlikte bin 625 ile 7 bin 791 lira arasında maaş almış olacaklar.  

Ekonomik verilerin açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında yüzde 8.45 zam yapılması kararlaştırıldı. Söz konusu artışlarla birlikte zamlı maaşlar ve ayrıca verilen bayram ikramiyesi, Kurban Bayramı öncesi maaş hesaplarına yatırılacak. 

Yeni yapılan zamlar ile birlikte SSK'lılarda en düşük emekli maaşı 2 bin 419 liradan 2 bin 624 liraya yükselirken 2000 yılından sonra emekli olan SSK'lıların maaşları bin 500 liradan bin 626 liraya çıkarıldı. En yüksek emekli maaşı ise ek ödemeler de dahil olmak üzere 7 bin 184 liradan 7 bin 791 liraya çıkmış oldu.

ZAMLI MAAŞLAR VE İKRAMİYE YARIN HESAPLARA YATIYOR

Emekli maaşları ve aynı zamanda uygulanacak olan yüzde 8.45'lik ek ödemeler yarın hesaplara yatırılacak. Bin 100 lira bayram ikramiyesi de aynı anda hesaplarda olacak. İşte, emeklilerin maaşlarının yatırılacağı ayrıntılı tarih tablosu:


Son Güncelleme: 12.07.2021 09:55
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Kurban Bayramı IkramiyesiNe Zaman YatıyorBayram İkramiyesiEmekli Maaşı
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