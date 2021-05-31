Emekli maaşları için ek zam önergesi mecliste

Güncel açıklamalara göre en düşük emekli maaşının 2825 TL olması gerekiyor. Ülkemizde emekli maaşları artan enflasyon oranlarına göre düşük kalması sebebiyle bu konu mecliste tekrar gündeme geldi. Bu durumda pek çok kişi tarafından emekli maaşlarında bir artış olacak olmayacak mı diye sorular soruldu.

Söylenenler dikkate alındığından ülkemizde en düşün maaşın 2825 TL olması gerekiyor. Mesli gündeminde yer alan ek ücret konusu da oldukça merak edilen konulardan biri. Talepler doğrultusunda adımlar atıldığında emekli vatandaşlar rahat bir nefes almaya başlayacak.

Emekli maaşlarında artış

Önergede maaşlara ek zam telebi ve en düşük emekli maaşlarının asgari ücretle eşitlenmesi talebi yer aldı.

Asgari maaş ile emekli olan vatandaşların maaşları 1500 TL ile 2000 Tl arasında farklılık gösterecek. Vatandaşlar asgari maaş ile geçinmekte zorlanırken bu kadar düşük maaşlarda yaşamaları çok zor olacak.

Bu yüzden insanlar emekli olduktan sonra çalışma hayatında yer almaktadırlar. Açlık düzeyinin her gün daha da artmasıyla emekli maaşlarının meclise yeni tekliflerle girmesine sebep oldu. Temmuz ayında maaş artışlarının yapılması ile beraber zamların ne durumda olacağı merak edilen konulardandı. Temmuz ayıdaki maaş artışları ile konu netlik kazanacaktır.