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Emekli maaşına beklenen zam müjdesi geldi!

Son günlerde ekonomide yaşanan üzücü olaylar sonrasında vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşamakta. Emeklilerin maaşı Ocak 2021'den sonra enflasyon oranına göre değişiklik gösterecek. Yenilenen emekli maaşlarının ne kadar olacağını yazımızda sizler için hesapladık.

23 Ekim 2020 Cuma 15:25
Emekli maaşına beklenen zam müjdesi geldi!
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SGK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı Emekli Maaşlarına Zam

Maalesef değişen yaşam koşulları nedeniyle emekliler giderek daha fazla hayat yaşıyorlar ve nihayet emekliler için iyi haberler devam ediyor. Yayınlanan son verilere göre Ocak 2021'de emeklilerin maaşları% 5,4 artacak. Şimdiye kadar açıklanan enflasyon oranına göre olası ilk faiz artırımı ve Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu enflasyon hedefi rakamı 5,4 ile doğru ise emekli maaşı 344 TL artacak.

2021 Emekli Maaş Zammı Hesaplama! 2021 Zamlı Emekli Maaşı Tablosu 

1.500 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 1581 TL

1.600 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 1686 TL

1.800 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 1897 TL

2.000 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 2108 TL

2.200 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 2318 TL

2.400 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 2520 TL

2.600 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 2740 TL

2.800 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 2951 TL

3.000 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 3162 TL

3.200 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 3372 TL

3.400 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 3583 TL


3.600 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 3794 TL

3.800 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 4005 TL

4.000 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 4216 TL

4.200 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 4426 TL

4.400 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 4637 TL

4.600 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 4848 TL

4.800 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 5059 TL

5.000 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 5270 TL

5.200 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 5480 TL

5.400 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 5691 TL

5.600 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 5902 TL

5.800 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 6113 TL

6.000 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 6324 TL

6.200 TL Olan Emekli Maaşına Ocak Ayı Zamlı Yeni Emekli Maaşı 6534 TL



Son Güncelleme: 23.10.2020 15:25
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Anahtar Kelimeler:
EmekliMaaşZam
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