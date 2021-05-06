Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!

Tam kapanma süreci içerisinde denk gelen emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ile ilgili ödemeler yarından itibaren başlatılacağı bildirildi. SSK emeklilerinin 6 Mayıs tarihinde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ise 7 Mayıs tarihinde alacakları bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı bilgisinin hemen ardından Türkiye Bankalar Birliği, aldığı yeni bir kararda sokağa çıkma kısıtlaması süreci içerisinde banka şubeleri içinde daha fazla yoğunluk yaşanmaması için çalışma saatlerini güncellediklerini duyurdu.

Bankalar Birliği'nin yönetim kurulu tarafından alınan kararda, bayramdan önce gerçekleştirilecek emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiği salgın kurallarına uyularak yapılabilmesi için banka şubelerinin mesai saatlerinin değiştirildiği belirtildi. 6 Mayıs 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanacak olan yeni mesai saatlerinde tüm banka şubeleri 6, 7, 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde sabah 09.00 ile 12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecekler.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tedbirlere uyum sağlamak ve yoğunluğun önüne geçilerek ödemelerin daha güvenli olarak yapılabilmesi için alınan kararda belirtilen günler haricinde bankaların 10.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecekleri bildirildi.