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Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
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Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor

Yapılacak yeni düzenlemeler ile birlikte emeklilere 300 TL zam yapılması planlanıyor. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması halinde emekliler 300 TL daha fazla maaş alacak.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:46
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
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Ülkemizde milyonlarca emekli tarafından beklenen yeni düzenleme ile birlikte tüm emeklilere 300 TL zam yapılması bekleniyor. SSK, Bağkur ve tüm SGK emeklilerini ilgilendiren yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde herkesin maaşında 300 TL artış meydana gelecek.

Son yapılan değişiklikler ile birlikte emeklilerin arasında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olarak belirlenmişti. Yaşam koşulları göz önüne alındığında yetmeyen emekli maaşına yapılacak düzenleme ile birlikte 300 TL’lik zam yapılması bekleniyor. Bu zam ile birlikte en düşük emekli maaşı 1.800 TL olacak. Meclise kanun tasarısı olarak sunulan düzenlemenin onaylanması ve Resmi Gazete’de yayımlanması halinde zam tüm emeklilerin maaşına yansıyacak.

Bu düzenlemenin hayata geçirilmesini dört gözle bekleyen emekliler 2021 Ocak ayında yapılacak yeni zam ile birlikte 2000 TL’lik bir maaşa kavuşmayı planlıyor. Bu nedenle yeni düzenlemenin bir an önce yürürlüğe konulmasını bekleyen emekliler, düzenleme ile daha iyi yaşam koşullarına erişebilecek.

Emeklilik maaşı nasıl hesaplanır?


Bir kişinin emekli maaşı, kişinin çalıştığı süreçte yatırdığı sigorta primi ve çalışma süresine göre belirlenmektedir. Sigortasını yüksek seviyede yatıran kişilerin alacağı emekli maaşı yüksek olmaktadır. Bir kişi primlerini en düşük halde yatırması halinde düşük emekli maaşı almaktadır. Emeklilere yapılan yeni zamlar ile birlikte her yıl emeklilere verilen maaşlar değişmektedir.

E-devlet sistemine giriş yaparak sigorta prim günü sayısı öğrenilebilmektedir. Ayrıca kişiler sistem üzerinden sigorta primlerinin nasıl yattığını da gözlemleyebilmektedir.

4A, 4B, 4C ne zaman emekli olabilirim?

Devlet tarafından belirlenen şartları yerine getiren kişiler emekli olabilmektedir. Kişiler sigorta primlerini düzenli olarak ödedikten sonra devletin belirlediği emeklilik için gerekli sigorta prim gününe yaklaşmaları halinde hesaplamalar yaparak ne zaman emekli olacaklarını bulabilirler.

 



Son Güncelleme: 24.08.2020 20:46
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Anahtar Kelimeler:
Emekli Maaşı300 TL Zam
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