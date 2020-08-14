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Emekli intibak zammı ve ek ödeme kaç TL olacak? SGK-SSK ve Bağkur'lu dört gözle bekliyor!

Cuma günü sitemizde yer verdiğimiz Emekli intibak zammı ve ek ödeme kaç TL olacak? SGK-SSK ve Bağkur'lu dört gözle bekliyor! haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Ağustos 14 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

14 Ağustos 2020 Cuma 11:30
Emekli intibak zammı ve ek ödeme kaç TL olacak? SGK-SSK ve Bağkur'lu dört gözle bekliyor!
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, intibak zammı formülünün onaylandığını ve teklifin 355 TL olarak sunulduğunu dile getirdi. COVID-19 sebebiyle 1500 TL zam yükselişi ve 1000 TL bayram ikramiyesinin yatırılması nedeniyle şu günlerde resmi zam duyurusunun yapılmayacağı belirtildi. Problemlerin giderilmesini müteakip emeklilere daha müjdeli haberler verileceğini konuşan Selçuk, milyonları ilgilendiren zam açıklaması ile ilgili detayları paylaştı.

İntibak zammı yapılacak

Bakanlık SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı için harekete geçti. Bağ-Kur ile SSK emeklilerine intibak zammına dair gerekli karar verildi. Ödemelerle birlikte emekli maaşının minimum 1500 TL olmasıyla birlikte düşük maaş kalmadı ve ödemeler yükseltildi.


Emekli vatandaşların yakından takip ettiği intibak yasası ile ilgili düzenleme yapılabilmesi için harekete geçildi. Söz konusu zamlarla birlikte emekliye en çok 355 TL zam yapılacak. Maaş farklarının giderilebilmesi için intibak zammı uygulanacak. Promosyon ödemeleri çerçevesinde de düşük maaş alanların sorunlarının giderilebilmesi amaçlanıyor.

Emekliye intibak zammı ile ilgili son durum

Aile Bakanlığı’nın yoğun bir şekilde mesai harcadığı intibak zammına dair şuan henüz net bir gelişme yaşanmadı. İntibak zammı için yeşil ışık yakılmasına karşın düzenlemenin kimleri kapsadığı ve maaşların ne kadar yükseleceği ile ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde belli olacak.

Emekliye 355 TL ek intibak zammı detayları

2000 yılı öncesinde emekli vatandaşlar için intibak düzenlemeleri yapıldı. Yapılan son düzenlemeler çerçevesinde belirlenen tarihler öncesinde emekli olanlara 55 TL ila 355 TL arasında zam yapılacak. Söz konusu kararın TBMM’den çıkması halinde  milyonu aşkın emekli intibak zammından yararlanabilecek.  



Son Güncelleme: 14.08.2020 11:30
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