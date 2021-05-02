Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, ayın kaçında ödenecek? Ramazan Bayramında kimler bayram ikramiyesi alabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaya göre emekli bayram ikramiyelerine 100 TL zam yapılacak. Bu durumda ikramiye 1100 TL olarak hesaplara yatırılacak.

2018'de başlayan emekli bayram ikramiylerinden 12.5 milyon emekli ile dul yetime kadar tüm vatandaşlar faydalanabilecek. Bu zaman kadar üç Ramazan, üç de Kurban Bayramı olmak üzere toplamda altı bayram ödemesi yapıldı.

2018'den beri 6 bayramda emekli, dul ve yetimlerle diğer hak sahiplerine toplam 64.2 milyar lira bayram ikramiyesi gerçekleştirildi. Bu da emekli vatandaşlara her bayramda yaklaşık olarak11 milyar TL, senede de 22 milyar lira ikramiye verildiğini gösteriyor.

Kimler emekli ikramiyesi alabilir?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri