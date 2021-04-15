İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

Emekli ikramiyesi ne kadar? 2021 Emekli ikramiyesi ödemeleri ne kadar oldu, ne zaman yapılacak?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Ramazan Bayramı heyecanı emekliler için başladı. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklama sonrasında emekli ikramiyelerinde zam olacağı söz konusu. Peki emekli ikramiyesi ne kadar? 2021 Emekli ikramiyesi ödemeleri ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde

15 Nisan 2021 Perşembe 23:27
Emekli ikramiyesi ne kadar? 2021 Emekli ikramiyesi ödemeleri ne kadar oldu, ne zaman yapılacak?
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre öncesinde emekli ikramiyeleri üzerinde yaptığı açıklamalardan sonra vatandaşlar heyecanla bayramın gelmesini bekliyor. Zamma uğrayan ikramiyeler Erdoğan tarafından konuşulurken birçok kişi emekli ikramiyelerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Uzun yıllardır yeni yönetmelikle Türkiye'de uygulanan bu proje sayesinde  her yıl iki ikramiye alabiliyorlar. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olarak alınan bu ikramiyeler birçok kişiyi rahatlatıyor.

Uluslararası Demokratlar Birliği üyeleri toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyeleri hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu. "Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık." 3 yıl önce emeklilere bayramlarda 1000'er lira ikramiye verme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık.” dedi. 

Ödemeleri mayıs balında gerçekleşeceğini söyleyen Erdoğan, Kurban Bayramı ödemelerini ise temmuz ayı başı gibi olacağını söyledi.

 

Emekli İkramiyeleri ne kadar olacak?

Emekli ikramiyeleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon oranına göre ikramiyelerin yükseleceğini söyledi. Sonuç olarak hiç kimsenin mağdur duruma düşmesini istemeyen Erdoğan, göreve geldiği sırada emekli maaşları 66 TL başladığını hatırlattı.  Birçok sektörde hizmet verdiğine açıklık getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi sürecinde tüm etkilenen sektörlerin sıkıntıda olduğunu açıkladı. Dükkanları kapanan esnafların dertlerinin dert bildiğini açıkladı.



Son Güncelleme: 15.04.2021 23:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bayram İkramiyesiRamazanEmekli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vergi ve idari para cezası yapılandırma uzatıldı mı?
Vergi ve idari para cezası yapılandırma uzatıldı mı?
Banka çalışma saatleri 2021
Banka çalışma saatleri 2021
Galata Wind nedir? Galata Wind halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir?
Galata Wind nedir? Galata Wind halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir?
İmar affı kanunu 2021'de devam edecek mi? İmar affı uzatıldı mı?
İmar affı kanunu 2021'de devam edecek mi? İmar affı uzatıldı mı?
2021 bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri
2021 bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri
Kanal İstanbul'la neler değişecek? Boğaz varken hemen yanına neden kanal yapılıyor? Kanal yapılırsa neler olacak?
Kanal İstanbul'la neler değişecek? Boğaz varken hemen yanına neden kanal yapılıyor? Kanal yapılırsa neler olacak?

Popüler Haberler

Emekli ikramiyesi ne kadar? 2021 Emekli ikramiyesi ödemeleri ne kadar oldu, ne zaman yapılacak?
NEF 2021 bursu başvurusunda istenen şartlar nelerdir?
Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm tek parça izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova son bölüm
Asgari geçim indirimini etkileyen faktörler nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda ödenmez?
Mazeret izni ile yurt dışına çıkılır mı? 2021 Çalışanların mazeret izni kaç gündür?
Bitter Daisies dizi konusu ve oyuncuları
Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitabı özeti; Camdaki Kız dizisinin sonu nasıl bitecek?
Reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Nisan 2021 reyting sonuçları Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2021 mazot ve gübre desteği alma şartları
Sadakatsiz oyuncu kadrosu ve dizi konusu
2021 Citroen C5 X tasarımı ve teknik özellikleri
Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? 2021 E-nabız aile hekimi nasıl değiştirme
ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda Hünkar olacak mı? Vahide Perçin geri gelecek mi, ayrıldı mı?
Sadakatsiz Fırat kimdir? Mehmet Çelik yaşı, boyu, sevgilisi
Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?
Mucize Doktor canlı izle! FOX Tv Mucize Doktor 58. bölüm tek parça izle! 15 Nisan 2021 Perşembe Mucize Doktor son bölüm
Hidrokarbon ne demektir, nerelerde kullanılır?
Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulaması nasıl yapılır?
Survivor Dora neden ceza aldı? Dora ne yaptı?
Camdaki Kız kitaba göre gerçek hikayesi nedir, sonu nasıl bitiyor? Camdaki Kız kitap özeti
Camdaki Kızın annesi kim, babası kim?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.