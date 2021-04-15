Emekli ikramiyesi ne kadar? 2021 Emekli ikramiyesi ödemeleri ne kadar oldu, ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre öncesinde emekli ikramiyeleri üzerinde yaptığı açıklamalardan sonra vatandaşlar heyecanla bayramın gelmesini bekliyor. Zamma uğrayan ikramiyeler Erdoğan tarafından konuşulurken birçok kişi emekli ikramiyelerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Uzun yıllardır yeni yönetmelikle Türkiye'de uygulanan bu proje sayesinde her yıl iki ikramiye alabiliyorlar. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olarak alınan bu ikramiyeler birçok kişiyi rahatlatıyor.

Uluslararası Demokratlar Birliği üyeleri toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyeleri hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu. "Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık." 3 yıl önce emeklilere bayramlarda 1000'er lira ikramiye verme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık.” dedi.

Ödemeleri mayıs balında gerçekleşeceğini söyleyen Erdoğan, Kurban Bayramı ödemelerini ise temmuz ayı başı gibi olacağını söyledi.

Emekli İkramiyeleri ne kadar olacak?

Emekli ikramiyeleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon oranına göre ikramiyelerin yükseleceğini söyledi. Sonuç olarak hiç kimsenin mağdur duruma düşmesini istemeyen Erdoğan, göreve geldiği sırada emekli maaşları 66 TL başladığını hatırlattı. Birçok sektörde hizmet verdiğine açıklık getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi sürecinde tüm etkilenen sektörlerin sıkıntıda olduğunu açıkladı. Dükkanları kapanan esnafların dertlerinin dert bildiğini açıkladı.