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Emekli, dul ve yetimler ne zaman aylık alır? İlk aylık ne zaman verilir?

Emeklilik, dul ve yetim aylığı alacak kişilerin en çok merak ettiği durum maaşlarının ne zaman verileceğidir. Kişiler gerekli şartları yerine getirmeleri halinde maaşlarını bir sonraki ay alabilmektedir.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:57
Emekli, dul ve yetimler ne zaman aylık alır? İlk aylık ne zaman verilir?
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SGK tarafından birçok destek ve maaş ödemesi gerçekleştirilmektedir. Dul ve yetim kişileri gerekli şartları sağlamaları halinde maaşa bağlayan SGK, emeklilere de maaş ödemesi yapmaktadır. Bu maaşlar ayın belirli günlerinde kişilere ödenmektedir.

Aylık başlangıcı ne zaman olur?

SGK sigorta primlerini ödeyen ve gerekli şartları yerine getiren kişilere emeklilik maaşı vermektedir. Eğer bu şartları yerine getirmiş ama ölmüş kişiler varsa, bu kişilerin eşlerine bu maaş dul maaşı olarak verilir. Ayrıca yetim olan çocuklara da yetim aylığı adı altında ödemeler yapılmaktadır.

Emekli olan kişi engelinden dolayı malulen emekli olduğu ise başvurusunda geçerli olan tarihe göre maaş almaya başlar. Emekli Sandığı’na bağlı olan kişilerin emekli maaşı işi bıraktıkları ayın bir sonraki ayı ödenmektedir.


Normal emekli olan kişilerin emeklilik için sigorta kapsamları önemli değildir. Sigorta güvencesi ne olursa olsun kişiler emeklilik başvurularını yaptıktan sonra onaylanmanın ardından ilk ay içerisinde emekli maaşlarını alabilmektedir.

Dul ve yetim aylığının ilk kez bağlanma tarihi

Dul ve yetim kişilere verilecek aylıkların ödeneceği ilk tarih, ölümün ardından gelen ilk ay yapılmaktadır. Eğer kişiler başvuruyu geç yaptılar ise başvuru sonucundan sonraki ay kişilere maaş bağlanmaktadır.

Bu maaşlardan kişilerin yararlanabilmesi için ölen kişinin sigorta borcunun olmaması şartı aranmaktadır. Eğer kişinin borcu varsa, eşi veya çocuğunun bu maaşı alabilmesi için ölen kişinin prim borcunu ödemesi gerekmektedir. Borcun ödenmesi halinde borcun ödendiği ayın sonraki ayında maaşlar kişiler adına yatırılmaktadır.

Kesin ödeme tarihlerinin belirlenmesi

Emeklilik, dul ve yetim maaşı alacak kişilerin başvuruları sonucuna göre bir sonraki ay ilk maaşlarını almaları belli olmaktadır. Kişiler başvuru sonuçlarına göre işlemlerini tamamlamışlarsa e-devlet sistemi üzerinden veya SGK Müdürlüklerine başvurarak maaşlarını ne zaman alacaklarını öğrenebilmektedir. Genellikle ödemeler ay başında yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:57
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Anahtar Kelimeler:
Emeklilik MaaşıDul Ve Yetim Aylığı
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