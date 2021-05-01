İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiye tarih belli oldu mu?

Bayrama az bir süre kala emekli ikramiyelerinin ne zaman verileceğine dair araştırmalar yapılmaya başlandı. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi yapılan 1.000 TL bayram ikramiyesi bu sene enflasyon ile birlikte 1.100 TL oldu. Peki bu sene bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı tarih ne olacak? Bayram ikramiyesinin ödenme günü ne zaman? İşte detaylar...

01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:14
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiye tarih belli oldu mu?
Takip Et:

Emekli ikramiyesi hakkında merak edilen soruların yanıtları araştırmalar devam ediyor. Bayrama az bir süre kala binlerce emeklinin gözü kulağı bayram öncesinde hesaplara yatırılacak olan emekli ikramiyelerinde. İlk olarak 2018 senesinde ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi 1.000 TL olarak Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara aktarılıyordu. Bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan müjde ile emekli ikramiyelerinin 1.100 lira olarak hesaplara yatırılacağı duyuruldu. Ödemelerin Mayısıs ayının ilk haftasında gerçekleşeceği ifade edilmişti.

2021 Emekli ikraiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi enflasyon oranıyla beraber zamlandı. Bu duurmda 2021 yılında emekli ikramiyesi 1.100 TL olarak hesaplara aktarılacak.

2021 Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

2021 yılında Emekli bayram ikramiyesi Mayısıs ayının ilk haftası içerisinde hesaplara yatırılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 1.100 TL'lik bayram ikramiyesinin 3,7 Mayısıs tarihleri süresince yatırılması bekleniyor.

Kimler bayram ikramiyesi alacak?

1.100 TL'lik Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenmektedir.

Aynı zamanda aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden faydalanabiliyor.




Son Güncelleme: 01.05.2021 18:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bayramİkramiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 kiralık yazlık fiyatları ne kadar? Kiralık yazlıklarda son fiyatlar ne durumda, arttı mı?
2021 kiralık yazlık fiyatları ne kadar? Kiralık yazlıklarda son fiyatlar ne durumda, arttı mı?
Bankaların 2021 Ramazan bayramı 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyaları
Bankaların 2021 Ramazan bayramı 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyaları
Kalekim halka arz ne zaman? Kalekim halka arz başvuru ve talep toplama tarihleri
Kalekim halka arz ne zaman? Kalekim halka arz başvuru ve talep toplama tarihleri
Kripto para için yeni düzenlemeler geldi!
Kripto para için yeni düzenlemeler geldi!
Kapıda ödeme olan alışveriş siteleri hangileridir? Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor kapıda ödeme seçeneği var mı?
Kapıda ödeme olan alışveriş siteleri hangileridir? Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor kapıda ödeme seçeneği var mı?
TEB personel alımı yapacak! TEB personel alım şartları
TEB personel alımı yapacak! TEB personel alım şartları

Popüler Haberler

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiye tarih belli oldu mu?
2021 Kadir Gecesi bu yıl hangi tarihte? Kadir gecesi önemi nedir?
2 Mayısıs 2021 Bakkallar çalışıyor mu, açık mı?
Mayısıs 2021 Netflix Türkiye'de bu ay hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Emekliye 2021'de aile yardımı var mı? Emekli 2021 aile yardımı ne kadar ödenecek?
Yemin 333. bölüm Kanal 7 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle
1-2 Mayısıs 2021 Hafta sonu fırınlar kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ne? Gözde Gürkan oynadığı diziler
e-Devlet çalışma izin belgesi başvuru ekranı ve muafiyet belgesi çıktı alma ekranı
Canlı izle BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
Malta’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada at görmenin anlamı
Çaykur Rizespor - Beşiktaş muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular
Arka Sokaklar dizisindeki Civan Güngör karakteri kimdir? Emre Törün nereli, yaşı kaç?
Klasik arabalara olan ilgi artıyor. Ersöz ailesinde büyük değişimler
Koç haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi, Getir son sipariş saati kaçta? Online market siparişleri devam ediyor mu=
SGK veya Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşlar Ziraat Bankası’na emeklilik kredisi çekerek emekli olabilecek!
PTT 2021 Mayısıs borç yapılandırma kredisi şartları ve faiz oranları
Bugün 1 Mayısıs Cumartesi kargolar dağıtım yapıyor mu? Kargolar kaça kadar dağıtım yapacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.