Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiye tarih belli oldu mu?

Emekli ikramiyesi hakkında merak edilen soruların yanıtları araştırmalar devam ediyor. Bayrama az bir süre kala binlerce emeklinin gözü kulağı bayram öncesinde hesaplara yatırılacak olan emekli ikramiyelerinde. İlk olarak 2018 senesinde ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi 1.000 TL olarak Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara aktarılıyordu. Bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan müjde ile emekli ikramiyelerinin 1.100 lira olarak hesaplara yatırılacağı duyuruldu. Ödemelerin Mayısıs ayının ilk haftasında gerçekleşeceği ifade edilmişti.

2021 Emekli ikraiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi enflasyon oranıyla beraber zamlandı. Bu duurmda 2021 yılında emekli ikramiyesi 1.100 TL olarak hesaplara aktarılacak.

2021 Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Kimler bayram ikramiyesi alacak?

2021 yılında Emekli bayram ikramiyesi Mayısıs ayının ilk haftası içerisinde hesaplara yatırılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 1.100 TL'lik bayram ikramiyesinin 3,7 Mayısıs tarihleri süresince yatırılması bekleniyor.

1.100 TL'lik Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenmektedir.

Aynı zamanda aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden faydalanabiliyor.